Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Como a venda de um jogador do Flamengo para a Roma ajudará a pagar dívidas de empresa falida no RS

. Venda milionária de lateral-direito revelado pelo Tubarão deve render R$ 16 milhões para processos de falência no RS; empresas somam dívidas de mais de R$ 155 milhões

Wesley França: jogador foi vendido por 25 milhões de euros, uma das cinco maiores negociações da história do Flamengo (Roma/Divulgação)

Wesley França: jogador foi vendido por 25 milhões de euros, uma das cinco maiores negociações da história do Flamengo (Roma/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h46.

A venda de Wesley França do Flamengo para a Roma entrou para o top 5 de maiores negociações da história do Flamengo.

O clube italiano vai pagar 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais, para contratar o lateral-direito de 21 anos. Mas o impacto da transferência vai além do futebol — e pode beneficiar credores de uma empresa em falência no Rio Grande do Sul.

Parte do valor da negociação será destinada às massas falidas da gaúcha K2 Soccer. O motivo: a empresa era administradora do clube catarinense Atlético Tubarão, que revelou Wesley antes da chegada ao Flamengo. O clube manteve o direito a 10% sobre qualquer venda futura do jogador. Como a K2 detinha 99% das cotas do Tubarão, a Justiça decidiu estender a falência à sociedade e incorporou o ativo ao processo.

A decisão judicial já foi expedida. O juiz Gilberto Schäfer determinou que o Flamengo deposite judicialmente, em até 30 dias a partir do registro da transferência, a quantia equivalente ao percentual de 10% do montante pago pela Roma.

“A gente descobriu esse direito no curso da administração da falência. O Atlético Tubarão tinha mantido um percentual da venda do Wesley, e, como a K2 Soccer controlava 99% do clube, fomos à Justiça pedir a extensão da falência para a SPE e garantir que esse ativo fosse incorporado à massa”, afirma Germano von Saltiél, administrador judicial do processo.

O que fazia a K2 Soccer

A K2 Soccer atuava como uma empresa de gestão de ativos voltada ao futebol. Ela foi fundada por Ung Kim.

Seu modelo consistia em captar recursos de investidores com a promessa de retorno baseado na valorização de jogadores. Para isso, estruturava fundos e sociedades de propósito específico (SPEs), como o Clube Atlético Tubarão.

“Era uma estrutura voltada a investimento em futebol. A empresa prometia retorno aos investidores. Parte do modelo era formar atletas e, em caso de valorização, gerar receita com as transferências. O Tubarão era uma peça central nisso”, diz von Saltiél.

Com a quebra da K2, decretada em 2023, e a posterior extensão da falência ao Atlético Tubarão, a administração judicial passou a identificar possíveis ativos ainda existentes — entre eles, o direito contratual sobre a venda de Wesley.

“A gente notificou o Flamengo dentro do processo para confirmar se havia percentual reservado ao clube. Eles confirmaram os 10%”, afirma o administrador judicial.

Além da cláusula de revenda, o Tubarão também será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante uma fração de transferências internacionais aos clubes formadores. Nesse caso, o percentual é de 0,92% sobre o valor da negociação, a ser pago diretamente pela Roma, via Câmara de Compensação da entidade.

Considerando apenas os 10% da parcela fixa da venda — 25 milhões de euros —, o valor estimado a ser transferido ao processo judicial é de cerca de 16 milhões de reais. O despacho da Justiça determina que o Flamengo realize o pagamento diretamente nos autos da falência do Atlético Tubarão.

“A decisão já foi proferida. Agora o clube tem até 30 dias para fazer o depósito. É um valor relevante, principalmente considerando que a massa falida tem poucos ativos com essa dimensão”, diz von Saltiél.

Mesmo que o valor não cubra o passivo total, ele representa um reforço importante para dar fôlego ao processo de falência e sinaliza a possibilidade de algum pagamento a credores.

Empresas em falência somam mais de 155 milhões de reais em dívidas

Os números do processo mostram a dimensão do problema. A K2 Soccer tem um passivo total de 144,4 milhões de reais, com mais de 250 credores listados. A maioria está na classe de credores quirografários, ou seja, sem garantias — mas há também mais de 6 milhões de reais em dívidas trabalhistas.

No caso do Atlético Tubarão, a massa falida reúne outros 142 credores, com passivo superior a 10,7 milhões de reais.

“O passivo do grupo é muito maior que esse ativo. Mas estamos falando de um dos poucos ativos relevantes e rastreáveis. É um caso raro de recuperação concreta de valor para uma massa falida nesse tipo de operação”, afirma von Saltiél.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFlamengoFalênciasRio Grande do SulExame-sul
Próximo

Mais de Negócios

Depois de um assalto traumático, mineira cria franquia de turismo de R$ 200 milhões

O segredo das marcas que mais convertem está neste tipo de conteúdo

Na guerra do delivery, 99Food faz 1 milhão de entregas em 45 dias. Próxima parada: São Paulo

Jovem de 29 anos de um bairro pobre de Londres ficou milionário ao vender sua empresa de marketing

Mais na Exame

Carreira

Um dia típico na vida do CEO que acorda às 4h30, odeia reuniões e pilota um helicóptero

Mercados

Suzano (SUZB3) sobe 4% após balanço e anúncio de redução de produção

Brasil

Nova onda de frio avança e muda o tempo em todo o Brasil: veja a previsão por região

Future of Money

Vale a pena investir em XRP? Diretor da Ripple comenta oportunidades de investimento