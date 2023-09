Vasco x Coritiba: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Vasco e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, 21, às 19h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 24º rodada do Brasileirão.

Escalação do Vasco contra o Coritiba

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Vegetti e Rossi (Gabriel Pec).

Escalação do Coritiba contra o Vasco

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Sebástian Gómez, Matheus Bianqui (Samaris) e Marcelino Moreno; Kaio César (Jesé Rodríguez), Slimani e Robson.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje?

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Vasco x Coritiba terá transmissão no Premiere.

Qual é o próximo jogo do Vasco?

25/09 - Vasco da Gama x América-MG - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Coritiba?