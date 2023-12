Vasco anuncia renovação de contrato com o técnico Ramón Díaz até 2025

A torcida vascaína ganhou um presente de natal na manhã desta quinta-feira. O Vasco anunciou a renovação de contrato com o técnico Ramón Díaz e toda sua comissão até 2025, renováveis por mais duas temporadas.

Desta forma, seguem no clube também os auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Juan Romanazzi, o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira.

Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho deste ano, com o time carioca na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos em 14 rodadas. O técnico comandou a equipe em 24 jogos, sendo 10 vitórias, seis empates e oito derrotas, obtendo 50% de aproveitamento e livrando o time do rebaixamento.

Ramón Díaz e seu filho Emiliano vêm trabalhando junto a Alexandre Mattos na reformulação do elenco. Eles participaram diretamente das renovações e demissões recentes no futebol. A intenção do Vasco é anunciar os primeiros reforços para a próxima temporada nos próximos dias.