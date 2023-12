Vasco x RB Bragantino: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Vasco e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 38º e última rodada do Brasileirão Série A.

O confronto do Vasco representa o ápice e a decisão mais crucial desta temporada. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe enfrenta o risco do rebaixamento. Qualquer derrota ou empate deixará o destino nas mãos do Bahia, que confronta o Atlético-MG em Salvador, e do Santos, que recebe o Fortaleza na Vila Belmiro.

Atualmente, o Vasco ocupa a 16ª posição na tabela, contabilizando 42 pontos, apenas um à frente do Bahia, que se encontra em 17º, ocupando a zona de rebaixamento. O Santos (15º lugar, com 43 pontos) também entra na última rodada com a ameaça do rebaixamento pairando sobre si.

Por outro lado, o Bragantino se posiciona como o sexto colocado, somando 62 pontos e assegurando seu lugar na pré-Libertadores. Entretanto, não há mais chances de alcançar a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, visto que seu melhor resultado possível é o quinto lugar. Para tal, é necessário vencer o Vasco e torcer por uma derrota do Botafogo diante do Internacional.

O Vasco planeja mudanças para enfrentar o Bragantino. Após a utilização de três zagueiros contra o Grêmio, Ramón Díaz provavelmente retornará à formação convencional. Ausente na última partida devido a um edema na coxa direita, Medel passou por tratamento intensivo e provavelmente atuará ao lado de Maicon na defesa. Caso o chileno não esteja apto, Léo é a alternativa para o confronto.

No meio-campo, Praxedes deve ter outra oportunidade, após o Vasco sinalizar ao Bragantino o pagamento de aproximadamente R$ 1 milhão para contar com o jogador em campo.

Por sua vez, o Bragantino terá a ausência do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, um dos destaques da temporada, devido a suspensão automática nesta rodada. Luan Cândido é o provável substituto. Além disso, o meia-atacante Matheus Gonçalves também estará suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Eric Ramires e Alerrandro, que estavam suspensos, voltam a estar disponíveis para o confronto.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma, Maicon, Medel (Léo), Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes (Jair), Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Pec e Vegetti

Técnico: Ramón Diaz.

Provável escalação do RB Bragantino

​Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)

Técnico: Pedro Caixinha.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Vasco x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.