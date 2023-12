Jogos de hoje, sexta-feira, 29; onde assistir e horários

O jogo do Al Ahli contra o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita é o destaque do futebol desta sexta-feira, 29.

O dia também é marcado pelo confrontos entre os principais times da Itália no Campeonato Italiano e as disputas do Campeonato Português.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

15h - Al Ahli x Al Khaleej - Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Italiano

14h30 - Fiorentina x Torino - Star+

14h30 - Napoli x Monza - ESPN e Star+

16h45 - Genoa x Internazionale - Star+

16h45 - Lazio x Frosinone - ESPN e Star+

Campeonato Português

15h45 - Benfica x Famalicão - Star+

17h45 - Porto x Chaves - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Al Ahli hoje ; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 15h entre Al Ahli x Al Khaleej terá transmissão ao vivo na Bandsports e Canal Goat (Youtube).

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

GOAT (Youtube)