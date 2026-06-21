Uruguai e Cabo Verde: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uruguai e Cabo Verde, apontando favoritismo da seleção uruguaia no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, o Uruguai aparece com 72,6% de chance de vitória contra 7,7% de Cabo Verde, enquanto o empate tem 19,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória uruguaia por 1 a 0, com 18,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória uruguaia por 2 a 0 com 17,2%, vitória uruguaia por 3 a 0 com 10,8%, empate por 0 a 0 com 10,2% e vitória uruguaia por 1 a 1 com 7,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.