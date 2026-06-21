Espanha x Arábia Saudita: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Arábia Saudita, apontando favoritismo amplo da seleção espanhola no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 84,2% de chance de vitória contra 4,2% da Arábia Saudita, enquanto o empate tem 11,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 2 a 0, com 15,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória espanhola por 3 a 0 com 13,6%, vitória espanhola por 1 a 0 com 11,5%, vitória espanhola por 1 a 1 com 5,3% e vitória espanhola por 2 a 1 com 6,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.