Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Arábia Saudita: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo H

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 06h02.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Arábia Saudita, apontando favoritismo amplo da seleção espanhola no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 84,2% de chance de vitória contra 4,2% da Arábia Saudita, enquanto o empate tem 11,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 2 a 0, com 15,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória espanhola por 3 a 0 com 13,6%, vitória espanhola por 1 a 0 com 11,5%, vitória espanhola por 1 a 1 com 5,3% e vitória espanhola por 2 a 1 com 6,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Uruguai e Cabo Verde: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Bélgica x Irã: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O Uruguai vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

A Espanha vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Uruguai e Cabo Verde: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Inteligência Artificial

Sua empresa está perdendo dinheiro e a IA pode mostrar exatamente onde

Brasil

Inverno 2026 começa hoje; saiba o que esperar da estação mais fria do ano

Pop

'A Casa do Dragão': quem vai morrer na terceira temporada da série?