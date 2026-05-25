Esporte

UFC revela nova estrutura da Casa Branca para evento histórico com Poatan e Topuria

Organização mostrou imagens da montagem do UFC Freedom 250, que acontecerá no gramado sul da residência presidencial

UFC: Evento na casa branca não terá presença de público geral (Foto: Divulgação/UFC)

UFC: Evento na casa branca não terá presença de público geral (Foto: Divulgação/UFC)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15h14.

O UFC divulgou nas redes sociais novas imagens da estrutura que receberá o UFC Freedom 250, evento programado para o dia 14 de junho no gramado sul da Casa Branca.

A luta histórica integra a programação especial dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e terá uma montagem inédita preparada exclusivamente para a ocasião.

Entre os elementos revelados pela organização está “a garra”, estrutura instalada sobre o octógono que funciona como sistema de iluminação e cobertura do espaço de combate. Construída na Europa, a peça foi transportada aos Estados Unidos apenas para o evento.

Evento terá público reduzido e transmissão em área próxima à Casa Branca

A expectativa é de que cerca de 4 mil pessoas acompanhem o card diretamente no local. O público será formado por integrantes das forças armadas americanas, convidados do UFC e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os fãs, porém, não poderão assistir às lutas presencialmente na Casa Branca.

Segundo Dana White, presidente do UFC, aproximadamente 85 mil ingressos gratuitos serão distribuídos para que o público acompanhe a transmissão ao vivo em uma área externa preparada para o evento.

A exibição acontecerá no parque Elipse, espaço localizado próximo ao complexo presidencial em Washington, D.C. O local contará com telões, atrações musicais e atividades para os fãs durante toda a programação.

Até o momento, o UFC Freedom 250 tem sete combates confirmados, incluindo disputas de cinturão e nomes de destaque da organização. Entre os principais atletas escalados estão Alex Poatan e Ilia Topuria.

Imagens divulgadas pelo UFC

Imagens do UFC. Foto: Divulgação/UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Confira as lutas confirmadas para o UFC Freedom 250:

Peso-leve: Ilia Topuria x Justin Gaethje (unificação do cinturão)
Peso-pesado: Alex Poatan x Ciryl Gane (cinturão interino)
Peso-galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
Peso-leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler
Peso-médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus
Peso-pena: Diego Lopes x Steve Garcia
Peso-pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis

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