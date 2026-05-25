UFC revela nova estrutura da Casa Branca para evento histórico com Poatan e Topuria

O UFC divulgou nas redes sociais novas imagens da estrutura que receberá o UFC Freedom 250, evento programado para o dia 14 de junho no gramado sul da Casa Branca.

A luta histórica integra a programação especial dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e terá uma montagem inédita preparada exclusivamente para a ocasião.

Entre os elementos revelados pela organização está “a garra”, estrutura instalada sobre o octógono que funciona como sistema de iluminação e cobertura do espaço de combate. Construída na Europa, a peça foi transportada aos Estados Unidos apenas para o evento.

Evento terá público reduzido e transmissão em área próxima à Casa Branca

A expectativa é de que cerca de 4 mil pessoas acompanhem o card diretamente no local. O público será formado por integrantes das forças armadas americanas, convidados do UFC e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os fãs, porém, não poderão assistir às lutas presencialmente na Casa Branca.

Segundo Dana White, presidente do UFC, aproximadamente 85 mil ingressos gratuitos serão distribuídos para que o público acompanhe a transmissão ao vivo em uma área externa preparada para o evento.

A exibição acontecerá no parque Elipse, espaço localizado próximo ao complexo presidencial em Washington, D.C. O local contará com telões, atrações musicais e atividades para os fãs durante toda a programação.

Até o momento, o UFC Freedom 250 tem sete combates confirmados, incluindo disputas de cinturão e nomes de destaque da organização. Entre os principais atletas escalados estão Alex Poatan e Ilia Topuria.

Imagens do UFC. Foto: Divulgação/UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Confira as lutas confirmadas para o UFC Freedom 250:

Peso-leve: Ilia Topuria x Justin Gaethje (unificação do cinturão)

Peso-pesado: Alex Poatan x Ciryl Gane (cinturão interino)

Peso-galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena: Diego Lopes x Steve Garcia

Peso-pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis