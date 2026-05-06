Trump confirma luta de UFC na Casa Branca ao lado de lutador brasileiro: 'Ele tem uma mão poderosa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira, 6, que a Casa Branca sediará um evento do Ultimate Fighting Championship (UFC), em 14 de junho, data em que completa 80 anos.

O anúncio ocorreu no Salão Oval, em Washington, durante encontro com o lutador brasileiro Alex Pereira, conhecido como Poatan, e outros atletas da organização.

"Eu o vi nocautear muita gente. É isso que ele faz, ele nocauteia pessoas", afirmou Trump em coletiva de imprensa. Na sequência, o presidente acrescentou: "Ele tem uma mão grande e poderosa."

Poatan está previsto para enfrentar o francês Ciryl Gane na luta principal do evento. Segundo Trump, a programação será aberta ao público e fará parte das comemorações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

A possibilidade de realizar um evento do UFC na Casa Branca já havia sido mencionada por Trump em outubro do ano passado, dentro de uma agenda que aproxima o governo de iniciativas de entretenimento esportivo.

Trump mantém relação com Dana White, presidente do UFC e aliado político. O vínculo entre ambos remonta aos anos 2000, quando o Trump Taj Mahal, em Atlantic City, recebeu eventos da organização em um período de menor aceitação do esporte nos Estados Unidos.

White declarou ao Sports Business Journal que a organização projeta um custo de cerca de US$ 700 mil para a substituição da grama do jardim sul da Casa Branca após o evento.

Desde o retorno à presidência, Trump tem comparecido a eventos do UFC com frequência. A TKO Group Holdings, empresa controladora do campeonato, não se manifestou sobre a realização do evento.

'Borrachinha'

Em abril, durante o UFC 327, realizado em Miami, Trump mencionou outro atleta brasileiro, Paulo Costa, conhecido como Borrachinha, após sua vitória no evento.

O presidente acompanhava as lutas da primeira fila no Kaseya Center e interagiu com o lutador próximo ao octógono. "Você é um cara bonito. Você poderia ser um modelo. Você é bonito demais para ser um lutador", disse Trump.

A fala ocorreu após Borrachinha nocautear o russo Azamat Murzakanov e realizar uma celebração direcionada ao presidente, descrita como uma "dança da vitória".