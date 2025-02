UEFA Champions League: veja os confrontos definidos para as oitavas de final

Os duelos das oitavas de final da Champions League 2024/25 já estão definidos. A Uefa realizou o sorteio nesta sexta-feira, logo após o fim dos playoffs, determinando os confrontos da fase eliminatória.

Entre os embates mais esperados está o clássico de Madri, que colocará frente a frente Real Madrid e Atlético de Madrid. Outro destaque é o confronto alemão entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique.

O caminho para as oitavas de final da Champions League 2024/25 contou com duas rotas: oito equipes avançaram diretamente da fase de liga, enquanto outras oito garantiram vaga após disputar os playoffs, novidade desta temporada.

Com as melhores campanhas na fase de pontos corridos, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa evitaram a etapa eliminatória e tiveram duas semanas de descanso. Já PSG, Club Brugge, Real Madrid, PSV, Feyenoord, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Benfica precisaram passar por uma fase extra de mata-mata para seguir adiante.

As oitavas de final serão disputadas em partidas de ida e volta, e os times que vieram dos playoffs terão que decidir a classificação fora de casa. No sorteio, os oito clubes que avançaram diretamente já foram pareados, com os melhores colocados aguardando os adversários de pior campanha.

Confira os duelos:

PSG x Liverpool

Club Brugge x Aston Villa

Real Madrid x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

PSV x Arsenal

Feyenoord x Inter de Milão

Borussia Dortmund x Lille

Benfica x Barcelona

Quando os jogos começam?

Os confrontos acontecerão nos dias 4, 5, 11 e 12 de março de 2025.