Com apoio de agência, Palmeiras Pay abre 900 mil contas e R$ 1 bilhão em compras

O Palmeiras Pay, conta digital do Verdão, que oferece serviços bancários e vantagens exclusivas aos torcedores, completou dois anos de existência.

O programa registra atualmente 900 mil contas abertas, mais de R$1 bilhão em compras com o cartão Palmeiras Pay Elo pelo Brasil e pelo mundo e mais de R$1 milhão de faturamento em seguros.

Para celebrar a marca, a plataforma anunciou mais uma novidade: a partir de agora, oferecerá novos serviços para pessoa jurídica. A solução PJ do Palmeiras Pay contará com gateway de pagamentos para e-commerce, geração de link de pagamento, gestão empresarial (através do portal exclusivo de transações) e cobrança recorrente por meio de cartão de crédito, além da já conhecida maquininha do Verdão, com recebimentos via cartões e PIX.

O projeto é idealizado pelo vice-presidente de Marketing e Comunicação do Alviverde, Everaldo Coelho, e tem uma estrutura de integração entre PEFISA (fintech da Pernambucanas), bandeira ELO e Palmeiras. A End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, dá suporte para todas as ações de marketing, engajamento, B.I e Growth do Palmeiras Pay e do programa SÓCIO AVANTI.

“O Palmeiras Pay é um plataforma financeira que conecta o torcedor a um ecossistema completo de vantagens, descontos e facilidades de consumo, gerando crédito e um real senso de comunidade, mantendo a paixão do palmeirense interligada com o clube através da entrega de soluções inovadoras e garantindo experiências únicas. Também impulsiona o programa AVANTI, permitindo acesso a oportunidades exclusivas. Após dois anos do lançamento, é, de fato, um case de sucesso e exemplo de engajamento e governança no futebol brasileiro", analisa Reginaldo Diniz, sócio-fundador da agência End to End, que auxilia o Palmeiras na gestão do produto.

Após o lançamento da plataforma, em 2023, o número de associados do alviverde cresceu em 145% e ultrapassou os 180 mil – quantidade maior que a de qualquer outro clube no Brasil. Em 2023, a arrecadação com o programa foi na casa dos R$58 milhões.

Durante o ano de 2024, o Palmeiras Pay proporcionou experiências inesquecíveis para os palestrinos. Quem usou o cartão teve a possibilidade de participar do Palmeiras Pay Premiado, acumulando números da sorte a cada compra com o cartão de débito ou crédito. Foram seis sorteios e 660 prêmios no total, incluindo carro, moto, smart tv, smartphone, câmera Canon, camisas de jogo, produtos oficiais do clube e experiências exclusivas.

Além disso, visando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a ser realizada entre junho e julho deste ano, o Palmeiras Pay também lançou o CDB Mundial 2025, primeiro produto de investimento da plataforma. Quem investiu no CDB Mundial 2025 garantiu um rendimento de 110% do CDI e participação na pré-venda exclusiva de pacotes da Palmeiras Viagens para o Mundial de Clubes.

A adesão à conta é gratuita, não há nenhuma cesta de serviços e o aplicativo está disponível para download nas lojas Play Store e Apple Store. Mais informações estão disponíveis por meio do site do Palmeiras Pay.