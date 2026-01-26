Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 26 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h00.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 10h37.

A rodada desta segunda-feira, 26, traz como destaque o confronto entre Al Nassr x Al Taawoun pelo Campeonato Saudita, com transmissão no Sportv e Canal GOAT, além da estreia da Portuguesa diante do Guarani no Paulistão, que será exibida pela TNT e HBO Max.

A agenda também inclui duelos do Campeonato Italiano, Espanhol, Inglês, Argentino e Carioca, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  • 12h20 - Al Hazem x Damac - Canal GOAT (YouTube)
  • 14h30 - Al Nassr x Al Taawoun - Canal GOAT (YouTube) e Sportv
  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Canal GOAT (YouTube), BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Turco

  • 14h30 - Eyüpspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Espanhol - Segunda Divisão

  • 16h30 - Ceuta x Cultural Leonesa - Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Hellas Verona x Udinese - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Francês - Segunda Divisão

  • 16h45 - Le Mans x Dunkerque - SportyNet (YouTube)

Campeonato Espanhol

  • 17h - Girona x Getafe - Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Everton x Leeds - Disney+

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

  • 17h - Norwich x Coventry - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 17h - Platense x Instituto - Disney+

Campeonato Carioca

  • 17h - Madureira x Portuguesa-RJ - Premiere
  • 21h30 - Nova Iguaçu x Volta Redonda - Premiere

Campeonato Português

  • 17h15 - Porto x Gil Vicente - ESPN e Disney+

Campeonato Paulista

  • 20h - Portuguesa x Guarani - TNT e HBO Max

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Nassr hoje; veja horário

O jogo Al Nassr x Al Taawoun terá transmissão ao vivo no Sportv e Canal GOAT, às 14h30.

Qual canal vai passar o jogo do Hellas Verona no Campeonato Italiano?

O jogo Hellas Verona x Udinese terá transmissão ao vivo no ESPN Brasil (YouTube) e Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo da Portuguesa pelo Paulistão hoje?

O jogo Portuguesa x Guarani será exibido ao vivo na TNT e HBO Max, às 20h.

Qual canal transmite Madureira x Portuguesa-RJ pelo Carioca?

O jogo Madureira x Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo no Premiere, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 26.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 26.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 26.

Band

  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita (Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band - YouTube)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h30 - Al Nassr x Al Taawoun - Campeonato Saudita

BandSports

  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita

ESPN

  • 16h45 - Hellas Verona x Udinese - Campeonato Italiano
  • 17h15 - Porto x Gil Vicente - Campeonato Português

ESPN 4

  • 17h - Norwich x Coventry - Campeonato Inglês - Segunda Divisão

Premiere

  • 17h - Madureira x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca
  • 21h30 - Nova Iguaçu x Volta Redonda - Campeonato Carioca

TNT

  • 20h - Portuguesa x Guarani - Campeonato Paulista

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (YouTube)

  • 12h20 - Al Hazem x Damac - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Nassr x Al Taawoun - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita

Disney+

  • 14h30 - Eyüpspor x Besiktas - Campeonato Turco
  • 16h30 - Ceuta x Cultural Leonesa - Segunda Divisão Espanhola
  • 16h45 - Hellas Verona x Udinese - Campeonato Italiano
  • 17h - Girona x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 17h - Everton x Leeds - Campeonato Inglês
  • 17h - Norwich x Coventry - Segunda Divisão Inglesa
  • 17h - Platense x Instituto - Campeonato Argentino
  • 17h15 - Porto x Gil Vicente - Campeonato Português

Esporte na Band (YouTube)

  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita

Band.com.br / Bandplay

  • 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita

HBO Max

  • 20h - Portuguesa x Guarani - Campeonato Paulista

SportyNet (YouTube)

  • 16h45 - Le Mans x Dunkerque - Segunda Divisão Francesa

ESPN Brasil (YouTube)

  • 16h45 - Hellas Verona x Udinese - Campeonato Italiano
