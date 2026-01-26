Jogos de hoje, segunda-feira, 26 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta segunda-feira, 26, traz como destaque o confronto entre Al Nassr x Al Taawoun pelo Campeonato Saudita, com transmissão no Sportv e Canal GOAT, além da estreia da Portuguesa diante do Guarani no Paulistão, que será exibida pela TNT e HBO Max.
A agenda também inclui duelos do Campeonato Italiano, Espanhol, Inglês, Argentino e Carioca, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Saudita
- 12h20 - Al Hazem x Damac - Canal GOAT (YouTube)
- 14h30 - Al Nassr x Al Taawoun - Canal GOAT (YouTube) e Sportv
- 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Canal GOAT (YouTube), BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Turco
- 14h30 - Eyüpspor x Besiktas - Disney+
Campeonato Espanhol - Segunda Divisão
- 16h30 - Ceuta x Cultural Leonesa - Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 - Hellas Verona x Udinese - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Francês - Segunda Divisão
- 16h45 - Le Mans x Dunkerque - SportyNet (YouTube)
Campeonato Espanhol
- 17h - Girona x Getafe - Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Everton x Leeds - Disney+
Campeonato Inglês - Segunda Divisão
- 17h - Norwich x Coventry - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
- 17h - Platense x Instituto - Disney+
Campeonato Carioca
- 17h - Madureira x Portuguesa-RJ - Premiere
- 21h30 - Nova Iguaçu x Volta Redonda - Premiere
Campeonato Português
- 17h15 - Porto x Gil Vicente - ESPN e Disney+
Campeonato Paulista
- 20h - Portuguesa x Guarani - TNT e HBO Max
