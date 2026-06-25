Tunísia x Holanda: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Tunísia e Holanda, apontando favoritismo amplo da seleção holandesa no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, a Holanda aparece com 68,0% de chance de vitória contra 11,5% da Tunísia, enquanto o empate tem 20,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória holandesa por 0 a 1, com 14,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória holandesa por 0 a 2 com 14,1%, vitória holandesa por 0 a 3 com 9,2%, vitória holandesa por 1 a 2 com 8,9% e empate por 1 a 1 com 9,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.