Turquia x Estados Unidos: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Turquia e Estados Unidos, apontando cenário equilibrado no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo D.

Em termos gerais, a Turquia aparece com 41,2% de chance de vitória contra 35,0% dos Estados Unidos, enquanto o empate tem 23,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória turca por 2 a 1 com 8,6%, vitória dos Estados Unidos por 1 a 2 com 7,8%, vitória turca por 1 a 0 com 8,1% e vitória dos Estados Unidos por 0 a 1 com 7,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.