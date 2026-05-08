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Libertadores: jogo do Flamengo ontem é cancelado após invasão de torcida; veja vídeos

Conmebol analisará relatórios da arbitragem para definir punições ao Independiente Medellín

Flamengo x Independiente Medellín: invasão de torcedores e confusão no estádio levaram ao cancelamento do jogo pela Libertadores. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

Flamengo x Independiente Medellín: invasão de torcedores e confusão no estádio levaram ao cancelamento do jogo pela Libertadores. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h31.

Última atualização em 8 de maio de 2026 às 05h56.

O confronto entre Independiente Medellín e Flamengo, válido pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores 2026, foi cancelado pela Conmebol após uma invasão de torcedores colombianos ao gramado do estádio Atanasio Girardot, nesta quinta-feira, 7,  poucos minutos depois do início da partida.

O caso pode terminar com vitória do clube carioca por W.O., conforme prevê o regulamento da entidade sul-americana.

A partida foi interrompida antes dos dois minutos de jogo após torcedores do Medellín lançarem bombas e sinalizadores em direção ao campo. Em seguida, integrantes de organizadas invadiram o gramado e passaram a arremessar grades de proteção instaladas ao redor do campo.

Depois de mais de uma hora de paralisação e sem condições de segurança para retomada, a Conmebol confirmou o cancelamento definitivo do duelo.

Flamengo pode vencer por W.O.

O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol determina que, quando um clube é considerado responsável pela suspensão definitiva ou abandono da partida, o adversário pode ser declarado vencedor por 3 a 0.

Com isso, existe a possibilidade de o Flamengo ser declarado vencedor do confronto. O clube carioca já informou que pedirá oficialmente os três pontos, alegando que o regulamento da competição é claro em casos como este.

Um episódio semelhante aconteceu em 2025, quando a Conmebol decretou vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo após invasão de torcedores chilenos em partida da Libertadores.

Protesto da torcida do Medellín gerou caos no estádio

O Independiente Medellín atravessa um momento turbulento na temporada e já vinha sendo alvo de protestos de torcedores. Antes mesmo do apito inicial, o time colombiano foi vaiado nas arquibancadas.

Organizadas do clube convocaram manifestações pelas redes sociais e muitos torcedores compareceram ao estádio vestidos de preto e com os rostos cobertos. No momento em que a bola começou a rolar, bombas e sinalizadores foram lançados em direção ao gramado.

Também houve princípio de incêndio em setores das arquibancadas do Atanasio Girardot, além de confrontos entre torcedores e policiais do lado de fora do estádio.

Os jogadores de Flamengo e Independiente Medellín deixaram o campo por orientação da arbitragem com pouco mais de cinco minutos no relógio. A Conmebol aguardou o “tempo prudencial” previsto no regulamento antes de oficializar o cancelamento da partida.

A decisão final sobre o resultado do jogo e possíveis punições ao Independiente Medellín será tomada pela Comissão Disciplinar da Conmebol. O processo levará em conta os relatórios da arbitragem e do delegado da partida.

Além da possível derrota por W.O., o clube colombiano pode sofrer sanções como multa, perda de mando de campo e restrições de público em competições organizadas pela entidade.

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