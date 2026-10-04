Apuração para governador em Roraima: veja quem está na frente em tempo real

Os eleitores de Roraima vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 401 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Roraima reúne quatro candidatos.

Quem está ganhando em Roraima?

A apuração em Roraima será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Roraima

Arthur Henrique (PL) — 22

Rosi Aires (PSOL) — 50

Soldado Sampaio (Republicanos) — 10

Farah Mesquita (Solidariedade) — 77