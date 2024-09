Lembra da Gulliver? Fábrica de brinquedos vai a leilão para pagamento de dívida

O imóvel onde funciona a fábrica de brinquedos da Gulliver será leiloado. A venda da fábrica, localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, deve superar R$ 52 milhões, segundo a Taba Leilões, responsável pelo certame.

O imóvel tem 11.551 metros quadrados de área construída e 7.278 metros quadrados de área total. Os galpões têm pé-direito que varia de 2,7 a 6 metros, construídos com concreto de alta resistência. O empreendimento está localizado em frente à unidade São Caetano do Hospital e Maternidade São Luiz, próximo ao bairro Cerâmica, a 400 metros do Park Shopping São Caetano e a 2,4 quilômetros da Rodovia Anchieta.

Interessados em participar da disputa pelo imóvel devem se cadastrar no site da Taba Leilões e solicitar habilitação para o certame. O vencedor do leilão deverá pagar o valor à vista, 24 horas após a conclusão da operação, sendo que os recursos serão destinados à quitação de dívidas com credores da Gulliver. O comprador do imóvel não será responsável pelas dívidas tributárias atreladas à unidade.

Sobre a Gulliver

Fundada em 1970, a Gulliver entrou em recuperação judicial em 2017, com o processo aprovado pela 6ª Vara Cível de São Caetano do Sul.

A empresa foi fundada pelos filhos de Mariano Lavin Ortiz, um espanhol fabricante de brinquedos que veio ao Brasil com a família para escapar da ditadura do general Francisco Franco. O nome da fabricante foi inspirado no famoso romance de Jonathan Swift, "As Viagens de Gulliver".

Conhecida por brinquedos como Forte Apache, Jogo de Xadrez do Mequinho, Família Peposo, Agarradinho e bonecos de super-heróis como Batman, Homem-Aranha e Capitão América, a Gulliver continua com a fábrica em operação. Após o leilão, serão necessários de três a seis meses para a desativação da produção no local.