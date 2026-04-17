Esporte

Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos após 2ª rodada

Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, LDU Quito e Independiente Rivadavia estão entre os destaques iniciais do torneio

Flamengo: Rubro-Negro goleou o Independiente Medellin por 4 a 1 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

Flamengo: Rubro-Negro goleou o Independiente Medellin por 4 a 1 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09h30.

A segunda rodada da Copa Libertadores chegou ao fim. Com isso, os grupos já começam a se desenhar, com clubes disparando na liderança, enquanto outros sequer pontuaram.

Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito, Independiente Rivadavia e Flamengo estão entre os destaques iniciais. Todos venceram seus respectivos jogos com bons placares e lideram seus respectivos grupos.

A seguir, veja a situação de cada grupo:

Grupo A

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Flamengo6220
Estudiantes4211
Independiente Medellín1201
Cusco0200

Resultados

Rodada 1: Independiente Medellín 1 x 1 Estudiantes; Cusco 0 x 2 Flamengo
Rodada 2: Estudiantes 2 x 1 Cusco; Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín

Grupo B

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Nacional4211
Coquimbo Unido4211
Tolima1201
Universitario1201

Resultados

Rodada 1: Tolima 0 x 0 Universitário; Coquimbo Unido 1 x 1 Nacional
Rodada 2: Nacional 3 x 1 Tolima; Universitário 0 x 2 Coquimbo Unido

Grupo C

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Independiente Rivadavia6221
Deportivo La Guaira2202
Bolívar1101
Fluminense1201

Resultados

Rodada 1: Deportivo La Guaira 0 x 0 Fluminense; Independiente Rivadavia 1 x 0 Bolívar
Rodada 2: Bolívar 1 x 1 La Guaira; Fluminense 1 x 2 Independiente Rivadavia

Grupo D

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Boca Juniors6220
Universidad Católica3210
Cruzeiro3210
Barcelona SC0200

Resultados

Rodada 1: Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro; Universidad Católica 1 x 2 Boca Juniors
Rodada 2: Boca Juniors 3 x 0 Barcelona-EQU; Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica

Grupo E

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Corinthians6220
Platense3210
Peñarol1201
Santa Fé1201

Resultados

Rodada 1: Platense 0 x 2 Corinthians; Santa Fe 1 x 1 Peñarol
Rodada 2: Corinthians 2 x 0 Santa Fe; Peñarol 1 x 2 Platense

Grupo F

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Palmeiras4211
Sporting Cristal3210
Cerro Porteño3211
Junior Barranquilla1201

Resultados

Rodada 1: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras; Sporting Cristal 1 x 0 Cerro Porteño
Rodada 2: Cerro Porteño 1 x 0 Junior Barranquilla; Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

Grupo G

TimePontosJogosVitóriasEmpates
LDU Quito6220
Mirassol3210
Lanús3210
Always Ready0200

Resultados

Rodada 1: Always Ready 0 x 1 LDU Quito; Mirassol 1 x 0 Lanús
Rodada 2: LDU Quito 2 x 0 Mirassol; Lanús 1 x 0 Always Ready

Grupo H

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Independiente del Valle4211
Rosario Central4211
Universidad Central3210
Libertad0200

Resultados

Rodada 1: Rosario Central 0 x 0 Independiente del Valle; Universidad Central 3 x 1 Libertad
Rodada 2: Libertad 0 x 1 Rosario Central; Independiente del Valle 3 x 1 Universidad Central

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