Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos após 2ª rodada

Flamengo: Rubro-Negro goleou o Independiente Medellin por 4 a 1 ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )
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Publicado em 17 de abril de 2026 às 09h30.
A segunda rodada da Copa Libertadores chegou ao fim. Com isso, os grupos já começam a se desenhar, com clubes disparando na liderança, enquanto outros sequer pontuaram.
Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito, Independiente Rivadavia e Flamengo estão entre os destaques iniciais. Todos venceram seus respectivos jogos com bons placares e lideram seus respectivos grupos.
A seguir, veja a situação de cada grupo:
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Flamengo
|6
|2
|2
|0
|Estudiantes
|4
|2
|1
|1
|Independiente Medellín
|1
|2
|0
|1
|Cusco
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Independiente Medellín 1 x 1 Estudiantes; Cusco 0 x 2 Flamengo
Rodada 2: Estudiantes 2 x 1 Cusco; Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Nacional
|4
|2
|1
|1
|Coquimbo Unido
|4
|2
|1
|1
|Tolima
|1
|2
|0
|1
|Universitario
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Tolima 0 x 0 Universitário; Coquimbo Unido 1 x 1 Nacional
Rodada 2: Nacional 3 x 1 Tolima; Universitário 0 x 2 Coquimbo Unido
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Independiente Rivadavia
|6
|2
|2
|1
|Deportivo La Guaira
|2
|2
|0
|2
|Bolívar
|1
|1
|0
|1
|Fluminense
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Deportivo La Guaira 0 x 0 Fluminense; Independiente Rivadavia 1 x 0 Bolívar
Rodada 2: Bolívar 1 x 1 La Guaira; Fluminense 1 x 2 Independiente Rivadavia
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Boca Juniors
|6
|2
|2
|0
|Universidad Católica
|3
|2
|1
|0
|Cruzeiro
|3
|2
|1
|0
|Barcelona SC
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro; Universidad Católica 1 x 2 Boca Juniors
Rodada 2: Boca Juniors 3 x 0 Barcelona-EQU; Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Corinthians
|6
|2
|2
|0
|Platense
|3
|2
|1
|0
|Peñarol
|1
|2
|0
|1
|Santa Fé
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Platense 0 x 2 Corinthians; Santa Fe 1 x 1 Peñarol
Rodada 2: Corinthians 2 x 0 Santa Fe; Peñarol 1 x 2 Platense
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Palmeiras
|4
|2
|1
|1
|Sporting Cristal
|3
|2
|1
|0
|Cerro Porteño
|3
|2
|1
|1
|Junior Barranquilla
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras; Sporting Cristal 1 x 0 Cerro Porteño
Rodada 2: Cerro Porteño 1 x 0 Junior Barranquilla; Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|LDU Quito
|6
|2
|2
|0
|Mirassol
|3
|2
|1
|0
|Lanús
|3
|2
|1
|0
|Always Ready
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Always Ready 0 x 1 LDU Quito; Mirassol 1 x 0 Lanús
Rodada 2: LDU Quito 2 x 0 Mirassol; Lanús 1 x 0 Always Ready
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Independiente del Valle
|4
|2
|1
|1
|Rosario Central
|4
|2
|1
|1
|Universidad Central
|3
|2
|1
|0
|Libertad
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Rosario Central 0 x 0 Independiente del Valle; Universidad Central 3 x 1 Libertad
Rodada 2: Libertad 0 x 1 Rosario Central; Independiente del Valle 3 x 1 Universidad Central