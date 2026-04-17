Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos após 2ª rodada

A segunda rodada da Copa Libertadores chegou ao fim. Com isso, os grupos já começam a se desenhar, com clubes disparando na liderança, enquanto outros sequer pontuaram.

Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito, Independiente Rivadavia e Flamengo estão entre os destaques iniciais. Todos venceram seus respectivos jogos com bons placares e lideram seus respectivos grupos.

A seguir, veja a situação de cada grupo:

Grupo A

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Flamengo 6 2 2 0 Estudiantes 4 2 1 1 Independiente Medellín 1 2 0 1 Cusco 0 2 0 0

Resultados

Rodada 1: Independiente Medellín 1 x 1 Estudiantes; Cusco 0 x 2 Flamengo

Rodada 2: Estudiantes 2 x 1 Cusco; Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín

Grupo B

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Nacional 4 2 1 1 Coquimbo Unido 4 2 1 1 Tolima 1 2 0 1 Universitario 1 2 0 1

Resultados

Rodada 1: Tolima 0 x 0 Universitário; Coquimbo Unido 1 x 1 Nacional

Rodada 2: Nacional 3 x 1 Tolima; Universitário 0 x 2 Coquimbo Unido

Grupo C

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Independiente Rivadavia 6 2 2 1 Deportivo La Guaira 2 2 0 2 Bolívar 1 1 0 1 Fluminense 1 2 0 1

Resultados

Rodada 1: Deportivo La Guaira 0 x 0 Fluminense; Independiente Rivadavia 1 x 0 Bolívar

Rodada 2: Bolívar 1 x 1 La Guaira; Fluminense 1 x 2 Independiente Rivadavia

Grupo D

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Boca Juniors 6 2 2 0 Universidad Católica 3 2 1 0 Cruzeiro 3 2 1 0 Barcelona SC 0 2 0 0

Resultados

Rodada 1: Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro; Universidad Católica 1 x 2 Boca Juniors

Rodada 2: Boca Juniors 3 x 0 Barcelona-EQU; Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica

Grupo E

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Corinthians 6 2 2 0 Platense 3 2 1 0 Peñarol 1 2 0 1 Santa Fé 1 2 0 1

Resultados

Rodada 1: Platense 0 x 2 Corinthians; Santa Fe 1 x 1 Peñarol

Rodada 2: Corinthians 2 x 0 Santa Fe; Peñarol 1 x 2 Platense

Grupo F

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Palmeiras 4 2 1 1 Sporting Cristal 3 2 1 0 Cerro Porteño 3 2 1 1 Junior Barranquilla 1 2 0 1

Resultados

Rodada 1: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras; Sporting Cristal 1 x 0 Cerro Porteño

Rodada 2: Cerro Porteño 1 x 0 Junior Barranquilla; Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

Grupo G

Time Pontos Jogos Vitórias Empates LDU Quito 6 2 2 0 Mirassol 3 2 1 0 Lanús 3 2 1 0 Always Ready 0 2 0 0

Resultados

Rodada 1: Always Ready 0 x 1 LDU Quito; Mirassol 1 x 0 Lanús

Rodada 2: LDU Quito 2 x 0 Mirassol; Lanús 1 x 0 Always Ready

Grupo H

Time Pontos Jogos Vitórias Empates Independiente del Valle 4 2 1 1 Rosario Central 4 2 1 1 Universidad Central 3 2 1 0 Libertad 0 2 0 0

Resultados

Rodada 1: Rosario Central 0 x 0 Independiente del Valle; Universidad Central 3 x 1 Libertad

Rodada 2: Libertad 0 x 1 Rosario Central; Independiente del Valle 3 x 1 Universidad Central