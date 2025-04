Título da Copa Libertadores pode representar valor de um patrocínio máster

A fase de grupos da tão esperada Copa Libertadores da América começa nesta semana, e recentemente a Conmebol anunciou oficialmente os valores que os clubes vão receber, por etapas, durante a participação na competição de 2025.

O campeão vai embolsar até R$ 136 milhões na cotação atual, R$ 6 milhões a mais do que foi pago na última edição.

Esse montante é, por exemplo, maior do que os valores pagos aos clubes brasileiros que mais recebem, por ano, de seus patrocinadores másters, casos de Flamengo (R$ 115 mi), Corinthians (R$ 105 mi) e Palmeiras (R$ 100 mi).

Em números gerais, somando a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a Conmebol vai distribuir US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão).

"É uma distribuição de valores muito interessante, pois possibilita números altos por vitórias e metas alcançadas, se tornando um incremento importante aos clubes do continente, além da exposição aos patrocinadores", afirma Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

"A premiação da Copa Libertadores vem crescendo a cada temporada e isso mostra que a Conmebol está sabendo trabalhar muito bem o torneio. Com atenção aos detalhes e valorizando a experiência do torcedor, a entidade tem atraído novas marcas e conquistado um público cada vez maior. Esse movimento aumenta as receitas e fortalece a competição a médio e longo prazo", acrescenta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência que é parceira oficial da Conmebol desde 2022, com a comercialização de pacotes de viagem para partidas da Libertadores e da Sul-Americana.

Confira a premiação por etapas que vai ser distribuída na Copa Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores e que trabalha com clubes como Cruzeiro, Coritiba, Vitória, Vasco e Sport Recife.

“É nítido que existe um movimento de valorização comercial do futebol brasileiro e sul-americano. Por mais que ainda seja algo gradual e parcial, percebe-se que há uma maior preocupação com a gestão profissional entre os times do primeiro escalão. Nesse processo, a tecnologia e o uso de dados vêm ganhando espaço, levando a um conhecimento mais amplo dos torcedores e do mercado como um todo, permitindo a realização de ações mais assertivas, que podem alavancar as receitas das equipes e das entidades esportivas”.