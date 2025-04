Jogos de hoje, sexta-feira, 4 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Alemão (Segunda Divisão), entre Eintracht Braunschweig x Paderborn e Karlsruher x Hannover, são os destaques do futebol desta sexta-feira, 4.

A programação do dia também inclui as partidas do Uefa Nations League Feminina, Campeonato Saudita, Campeonato Austríaco, Campeonato Italiano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

13h30 - Eintracht Braunschweig x Paderborn - OneFootball (Tempo Real)

13h30 - Karlsruher x Hannover - OneFootball (Tempo Real)

Uefa Nations League Feminina (Liga A)

14h - Suécia feminino x Itália feminino - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Austríaco

14h30 - Sturm Graz x Rapid Viena - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Saudita

15h - Al Hilal x Al Nassr - BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Alemão

15h30 - Augsburg x Bayern - Sportv, Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Italiano

15h45 - Genoa x Udinese - Disney+ (Tempo Real)

Uefa Nations League Feminina (Liga A)

16h - Inglaterra feminino x Bélgica feminino - ESPN 3 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

16h - Rayo Vallecano x Espanyol - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h - Blackburn x Middlesbrough - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Português

16h15 - AVS x Estoril - Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão sub-20

20h30 - Internacional sub-20 x Juventude sub-20 - Sportv

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.