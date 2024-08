Tiro com arco: Ana Luiza Caetano é eliminada nas oitavas de final das Olímpiadas de Paris

A brasileira Ana Luiza Caetano foi eliminada nas oitavas de final do tiro com arco feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste sábado, 3, a atleta perdeu para a francesa Lisa Barbelin com um placar de 6 a 2, com parciais de 28/25, 26/27, 28/27 e 28/27, no confronto realizado no Hôtel des Invalides.

Com o resultado, Ana Luiza encerra sua primeira participação olímpica na nona colocação, igualando o melhor desempenho brasileiro na modalidade. O resultado foi alcançado anteriormente por Ane Marcelle na Rio 2016, Marcus D'Almeida em Tóquio 2020, e também por Ana Luiza em duplas mistas em Paris.

Além disso, Ana Luiza Caetano deixa Paris com uma marca notável: alcançou 660 pontos no estágio de ranqueamento, o melhor resultado de sua carreira e em competições internacionais.

Ela terminou a fase de classificação como a 19ª entre 64 competidoras. Na fase eliminatória, a brasileira conseguiu duas vitórias de virada, primeiro contra a eslovena Zana Pintaric e depois contra a malaia Syaqiera Mashayikh, esta última decidida na flecha de ouro após uma recuperação emocionante.

Apesar da eliminação de Ana Luiza Caetano, o Brasil continua representado no tiro com arco. Neste domingo, 4, às 5h08, Marcus D’Almeida enfrentará o coreano Kim Woojin.

A história de Ana Luiza Caetano

Ana Luiza Caetano, de 21 anos, passou por uma transição de carreira. Ela já foi velejadora, mas foi no tiro com arco que se encontrou.

A atleta começou o tiro com arco em 2014, por meio de um projeto de incentivo ao esporte na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, onde treina até hoje.

Caetano já foi campeã brasileira por meio de grandes competições, como a Sul-Americana, Pan-América, além de ser ouro no mundial militar.