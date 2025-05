Veja os times classificados para as oitavas da Copa Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana 2025 está em andamento, e [strong]os líderes de cada grupo garantiram vaga direta nas oitavas de final[/strong]. Já os vice-líderes dos grupos terão que disputar os playoffs contra os terceiros colocados da Copa Libertadores, em partidas que definirão os últimos classificados para a fase seguinte.

Os playoffs estão programados para as semanas de 15 e 22 de julho, enquanto as oitavas de final da Sul-Americana serão realizadas entre 13 e 20 de agosto, com confrontos decisivos para o avanço na competição.

A seguir, confira os times classificados para as oitavas da Copa Sul-Americana 2025:

Líderes de grupo (classificados direto às oitavas)

Grupo A: Independiente (Argentina)

Grupo B: Universidad Católica de Quito (Equador)

Grupo C: Huracán (Argentina)

Grupo D: Godoy Cruz (Argentina) – posição a definir

Grupo E: Mushuc Runa (Equador)

Grupo F: Once Caldas (Colômbia) – posição a definir

Grupo G: Lanús (Argentina)

Grupo H: Cienciano (Peru) – posição a definir

Vice-líderes de grupo (disputarão playoffs contra terceiros da Libertadores)