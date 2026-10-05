Tenista é desclassificado após acertar bolada em torcedor

RESUMO | O russo Daniil Medvedev foi desclassificado do Aberto de Pequim após rebater uma bola de propósito em direção à arquibancada e acertar um torcedor no rosto durante sua partida semifinal contra Novak Djokovic.

O esperado duelo entre Daniil Medvedev e Novak Djokovic nas semifinais do Aberto de Pequim teve um desfecho inesperado e dramático nesta segunda-feira, 5. O que prometia ser um dos confrontos mais eletrizantes do torneio terminou de forma antecipada após Medvedev, tomado por um momento de frustração, bater uma bola em direção às arquibancadas e acertar em cheio o rosto de um torcedor.

A partida foi imediatamente paralisada enquanto os oficiais de quadra se reuniam para avaliar a gravidade da ocorrência e conferir as imagens do replay. Embora os comentaristas do Tennis Channel, detentor oficial da transmissão em inglês, tenham tentado debater se a intenção do tenista russo era apenas afastar a bola ou se o gesto foi desferido em sinal de raiva, o regulamento é implacável para incidentes que atingem o público: Medvedev foi sumariamente desqualificado do confronto.

Consequências desportivas e avanço de Djokovic

No momento da desclassificação, Novak Djokovic vencia a partida por 7-5 e 5-3, estando inclusive a poucos pontos de sacar para fechar o jogo no formato de melhor de três sets. Com a vitória decretada por WO devido à infração, o sérvio avançou à grande final do torneio, onde enfrentará o australiano Alex de Minaur.

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Para Medvedev, o incidente representa um golpe em sua sequência no circuito. O russo vinha de uma sólida série de sete vitórias consecutivas e, como consequência direta da desclassificação, perderá todos os pontos no ranking mundial conquistados no evento, além de ter sua premiação financeira confiscada, no valor de US$ 200 mil (R$ 1 milhão).

O revés também amplia a supremacia histórica de Djokovic no torneio chinês, onde o sérvio ostenta uma marca impecável de 33 vitórias e nenhuma derrota ao longo de sua carreira no Aberto de Pequim.

Entenda a regra que resultou na desclassificação de Medvedev no tênis

No tênis profissional, as regras de conduta estabelecidas pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e pelos órgãos fiscalizadores dos circuitos (como ATP e WTA) são rigorosas e inflexíveis, especialmente no que diz respeito à segurança do público, dos árbitros e dos gandulas.

Segundo o Yahoo Sports, a infração que custou a permanência de Daniil Medvedev no Aberto de Pequim está enquadrada nas diretrizes de conduta antidesportiva (unsportsmanlike conduct) e no controle de abuso de bola (ball abuse).

De acordo com o código de conduta do circuito, qualquer jogador que rebata, chute ou jogue com violência uma bola de tênis para fora da quadra, em direção às arquibancadas ou de forma imprudente em quadra, comete uma infração regulamentar. Quando essa ação resulta em contato físico direto com qualquer pessoa presente no complexo — seja um espectador, um juiz de linha ou um gandula —, a punição prevista é inegociável e imediata: a desclassificação por justa causa (punição por default).

Mesmo que o tenista alegue falta de intenção de machucar ou argumente que tentava apenas afastar a bola, a responsabilidade sobre o destino do objeto recae inteiramente sobre o atleta. Como consequência direta da aplicação desta regra, o jogador perde o direito de continuar na partida, é eliminado do torneio, sofre a retenção de toda a premiação em dinheiro acumulada na competição e tem os pontos no ranking mundial conquistados no evento sumariamente confiscados.

O que causou a desclassificação de Daniil Medvedev em Pequim?

O tenista russo rebateu uma bola de raiva em direção à arquibancada e acabou atingindo um torcedor no rosto durante a partida contra Novak Djokovic.

Qual era o placar do jogo no momento da expulsão?

Djokovic liderava a partida por 7-5 e 5-3 no segundo set, estando prestes a sacar para fechar o confronto.

Quais foram as punições impostas a Medvedev?

Além de perder o jogo por desqualificação, ele perdeu todos os pontos somados no torneio e teve sua premiação em dinheiro confiscada.

Quem avançou para a final do torneio?

Com a desclassificação de Medvedev, Novak Djokovic avançou à decisão do Aberto de Pequim para enfrentar Alex de Minaur.