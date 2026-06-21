Técnico do Iraque brinca sobre escalar 'três goleiros' contra a França

Às vésperas do confronto contra a França, válido pelo Grupo I da Copa do Mundo, o técnico do Iraque, Graham Arnold, recorreu ao humor para responder sobre como sua equipe pretende neutralizar Kylian Mbappé e as demais estrelas da seleção francesa.

Em coletiva de imprensa na Filadélfia, palco da partida, o treinador australiano brincou: "Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não".

Foco no desempenho próprio

Em tom mais sério, Arnold explicou que a estratégia da equipe está centrada no próprio rendimento, e não na tentativa de conter os adversários. Segundo o treinador, reconhecer a qualidade dos franceses não muda o foco do trabalho, voltado a preparar os jogadores para mostrar suas capacidades dentro de campo.

O técnico reforçou ainda sua filosofia de jogo, afirmando que sempre adota uma postura ofensiva, buscando a vitória em vez de simplesmente evitar a derrota. Para Arnold, essa mentalidade nem sempre garante resultados positivos, mas contribui para manter o grupo em bom estado psicológico ao longo da competição.

Primeira Copa do Iraque desde 1986

O Iraque disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1986 e ocupa atualmente a 57ª posição no ranking da Fifa, lista liderada justamente pela França, uma das favoritas ao título. Na estreia da equipe na América do Norte, os iraquianos foram derrotados por 4 a 1 pela Noruega de Erling Haaland, autor de dois gols na partida.

*Com informações da AFP