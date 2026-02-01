Mundo

Ucrânia, Rússia e EUA retomam negociações de paz nesta semana, diz Zelensky

Presidente ucraniano também reiterou o interesse de Kiev em uma solução diplomática

Volodimir Zelensky: A Ucrânia está preparada para uma discussão substancial e queremos que o resultado nos aproxime de um fim da guerra real e digno.” (Toby Melville/AFP)

Da redação, com agências
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 08h41.

As negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos serão retomadas na quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, segundo anunciou neste domingo, 1º, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. A informação foi divulgada pela agência AFP.

“As datas das próximas reuniões trilaterais foram determinadas: 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi”, afirmou Zelensky em publicação na rede social X (antigo Twitter).

O presidente ucraniano também reiterou o interesse de Kiev em uma solução diplomática. “A Ucrânia está preparada para uma discussão substancial e queremos que o resultado nos aproxime de um fim da guerra real e digno.”

No sábado, 31, Zelensky já havia antecipado que reuniões estavam previstas para a próxima semana, para avançar nas negociações para encerrar o conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022.

Segundo a AFP, uma reunião anterior entre delegações dos três países ocorreu nos dias 23 e 24 de janeiro, também em Abu Dhabi — foi a primeira rodada conhecida de conversas diretas entre Kiev, Moscou e Washington desde o início da guerra.

Paralelamente, no sábado, o emissário do Kremlin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, participou de uma reunião na Flórida com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

As negociações têm enfrentado obstáculos significativos, especialmente em relação à questão territorial. A Rússia insiste na retirada das forças ucranianas das áreas da região de Donetsk que ainda estão sob controle de Kiev — uma exigência que a Ucrânia rejeita.

