Botafogo x Fluminense: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

O Botafogo e o Fluminense se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O clássico carioca terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O confronto marca o reencontro de Savarino com o Botafogo. O meia-atacante venezuelano, campeão da Libertadores e do Brasileirão, foi recentemente negociado com o Tricolor e a tendência é que ele esteja em campo, agora defendendo a equipe rival, justamente no estádio onde brilhou pelo Glorioso.

Ambas as equipes buscam se consolidar nas primeiras posições da tabela. O Botafogo, comandado por Martín Anselmi, deve mandar a campo força máxima. Já o Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldía, aposta na criatividade de Lucho Acosta e na velocidade de Kevin Serna e Canobbio para surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

O clássico deste domingo, às 20h30, entre Botafogo e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo Botafogo x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os sinais do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações de Botafogo x Fluminense

Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Fluminense: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.