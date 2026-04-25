Superliga de Vôlei Feminino: Minas e Praia Clube se classificam para final

Depois de perder o primeiro confronto em casa por 3 sets a 0, o Minas reagiu na semifinal da Superliga Feminina. A equipe venceu o segundo duelo, no Ginásio José Liberatti lotado, também por 3 a 0, e forçou a realização da terceira partida decisiva.

No confronto derradeiro, disputado novamente diante de sua torcida, o Osasco saiu na frente e venceu o primeiro set por 25 a 22, largando em vantagem no placar.

O Minas, porém, mostrou poder de reação e virou o jogo ao conquistar o segundo e o terceiro sets, com parciais de 25 a 18 e 25 a 22.

Com grande atuação de Caitie Baird, o Osasco respondeu no quarto set, dominou as ações e venceu por 25 a 13, levando a decisão para o tie-break.

No set decisivo, a equipe paulista começou melhor, mas viu Julia Kudiess crescer nos momentos finais e comandar a virada mineira. O Minas fechou em 15 a 12 e garantiu vaga na grande final da Superliga.

Flamengo reage, mas Praia Clube confirma vaga na final

O Flamengo recebeu o Praia Clube no Maracanãzinho pela terceira e decisiva partida da semifinal da Superliga Feminina, após protagonizar uma virada marcante no segundo confronto, em Minas Gerais.

Na ocasião, o Rubro-Negro saiu de desvantagem de 2 sets a 0 para vencer por 3 sets a 2 e igualar a série, forçando o duelo desempate no Rio de Janeiro.

Na partida decisiva, porém, o Praia Clube levou a melhor em mais um confronto equilibrado e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 34/36, 25/22, 25/11 e 15/13, garantindo vaga na grande final.

Assim como no jogo anterior, a equipe mineira abriu 2 sets a 0, mas viu o time comandado por Bernardinho reagir e buscar o empate em 2 a 2, levando a decisão ao tie-break.

No set decisivo, o Flamengo chegou a dar sinais de que repetiria a virada histórica do segundo jogo, mas o Praia Clube manteve o controle nos momentos finais e fechou a parcial em 15 a 13 para assegurar a classificação.