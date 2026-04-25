Esporte

Superliga de Vôlei Feminino: Minas e Praia Clube se classificam para final

Em jogos emocionantes, mineiras levaram a melhor e vão em busca do tão sonhado título no dia 3 de maio

Gerdau Minas: Equipe mineira passou pelo Osasco e fará a final da Superliga Feminina (Foto: Divulgação/Gerdau Minas)

Gerdau Minas: Equipe mineira passou pelo Osasco e fará a final da Superliga Feminina (Foto: Divulgação/Gerdau Minas)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 00h35.

Tudo sobreVôlei
Saiba mais

A Superliga de Vôlei Feminino conheceu seus dois finalistas nesta sexta-feira, 24. Gerdau Minas e Praia Clube se classificaram ao vencer Osasco São Cristóvão e Flamengo, respectivamente. Agora, a dupla fará a grande final em busca do tão sonhado título no dia 3 de maio, às 10h, de Brasília, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Minas vive odisseia e consegue a classificação

Depois de perder o primeiro confronto em casa por 3 sets a 0, o Minas reagiu na semifinal da Superliga Feminina. A equipe venceu o segundo duelo, no Ginásio José Liberatti lotado, também por 3 a 0, e forçou a realização da terceira partida decisiva.

No confronto derradeiro, disputado novamente diante de sua torcida, o Osasco saiu na frente e venceu o primeiro set por 25 a 22, largando em vantagem no placar.

O Minas, porém, mostrou poder de reação e virou o jogo ao conquistar o segundo e o terceiro sets, com parciais de 25 a 18 e 25 a 22.

Com grande atuação de Caitie Baird, o Osasco respondeu no quarto set, dominou as ações e venceu por 25 a 13, levando a decisão para o tie-break.

No set decisivo, a equipe paulista começou melhor, mas viu Julia Kudiess crescer nos momentos finais e comandar a virada mineira. O Minas fechou em 15 a 12 e garantiu vaga na grande final da Superliga.

Flamengo reage, mas Praia Clube confirma vaga na final

O Flamengo recebeu o Praia Clube no Maracanãzinho pela terceira e decisiva partida da semifinal da Superliga Feminina, após protagonizar uma virada marcante no segundo confronto, em Minas Gerais.

Na ocasião, o Rubro-Negro saiu de desvantagem de 2 sets a 0 para vencer por 3 sets a 2 e igualar a série, forçando o duelo desempate no Rio de Janeiro.

Na partida decisiva, porém, o Praia Clube levou a melhor em mais um confronto equilibrado e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 34/36, 25/22, 25/11 e 15/13, garantindo vaga na grande final.

Assim como no jogo anterior, a equipe mineira abriu 2 sets a 0, mas viu o time comandado por Bernardinho reagir e buscar o empate em 2 a 2, levando a decisão ao tie-break.

No set decisivo, o Flamengo chegou a dar sinais de que repetiria a virada histórica do segundo jogo, mas o Praia Clube manteve o controle nos momentos finais e fechou a parcial em 15 a 13 para assegurar a classificação.

Acompanhe tudo sobre:VôleiEsportes

Mais de Esporte

Renovação à vista? Por que negociação de Vini Jr. com o Real Madrid travou

Vasco segue na busca por patrocinador máster, mas encontra resistência no mercado

Invicto com Diniz, Corinthians evita grandes gastos com contratações

João Fonseca avança para 3ª fase do Madrid Open após desistência de adversário

Mais na Exame

Pop

Veja os filmes e séries que chegam na Netflix em maio de 2026

Ciência

Por que o coração não tem câncer? A resposta pode estar nos batimentos

Brasil

Norma que obriga Uber e iFood a mostrar valor pago a motoristas entra em vigor

Tecnologia

Novo modelo da DeepSeek aposta em IA mais barata e eficiente