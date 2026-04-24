Renovação à vista? Por que negociação de Vini Jr. com o Real Madrid travou

Vinicius Júnior é um assunto urgente para o Real Madrid. O brasileiro, que tem seu contrato próximo do fim com o clube, ainda não tem uma decisão sobre sua renovação.

Até o momento, o contrato do atleta com a equipe é até 2027, e o Real Madrid quer renovar até 2030, para evitar o assédio da Arábia Saudita; no entanto, as negociações não estão avançando. A indefinição sobre seu futuro aumenta os rumores no mercado.

Contratado pelo time de Madrid em maio de 2017 e estreando na temporada 2018/19, o jogador viveu momentos incríveis com a camisa merengue. Embora tenha sido alvo de cobranças constantes recentemente por parte da torcida, o clube entende que sua permanência é fundamental.

Inclusive, o presidente Florentino Pérez afirmou, recentemente, que assumirá as conversas sobre a renovação do jogador. A ideia é convencê-lo a seguir no clube.