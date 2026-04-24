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Renovação à vista? Por que negociação de Vini Jr. com o Real Madrid travou

Clube e staff do atleta tentam chegar a um acordo para extensão do vínculo do jogador, mas valores ainda são empecilho entre as partes

Vinicius Júnior: brasileiro tem contrato com o Real Madrid até 2027 ((Foto: Denis Doyle/Getty Images))

Vinicius Júnior: brasileiro tem contrato com o Real Madrid até 2027 ((Foto: Denis Doyle/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16h40.

Vinicius Júnior é um assunto urgente para o Real Madrid. O brasileiro, que tem seu contrato próximo do fim com o clube, ainda não tem uma decisão sobre sua renovação.

Até o momento, o contrato do atleta com a equipe é até 2027, e o Real Madrid quer renovar até 2030, para evitar o assédio da Arábia Saudita; no entanto, as negociações não estão avançando. A indefinição sobre seu futuro aumenta os rumores no mercado.

Contratado pelo time de Madrid em maio de 2017 e estreando na temporada 2018/19, o jogador viveu momentos incríveis com a camisa merengue. Embora tenha sido alvo de cobranças constantes recentemente por parte da torcida, o clube entende que sua permanência é fundamental.

Inclusive, o presidente Florentino Pérez afirmou, recentemente, que assumirá as conversas sobre a renovação do jogador. A ideia é convencê-lo a seguir no clube.

O motivo da demora pela renovação

Segundo o jornal The Athletic, o atacante é dono de um dos maiores salários do Real Madrid. O camisa 7 recebe cerca de 17 milhões de euros líquidos por ano (R$ 100,1 milhões).

A renovação com o jogador faria seu salário aumentar para 20 milhões de euros (R$ 117,8 milhões anuais). No entanto, os empresários querem um valor ainda maior e enviaram uma contraproposta de aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões).

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Este valor incluiria salário base, bônus por desempenho e bônus por renovação. O último seria algo inédito na história do clube.

Até o momento, o time não demonstrou interesse em atender às exigências do jogador. O clube tenta chegar a um acordo para viabilizar a extensão de contrato com o atleta, que já demonstrou interesse em seguir na equipe.

Além disso, Vini tem boa relação com o presidente Florentino Pérez, o que poderia facilitar as negociações.

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