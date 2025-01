Superbet Brasil obtém naming rights dos campeonatos regionais brasileiros

A Superbet, plataforma de apostas, obteve o naming rights de sete campeonatos estaduais neste ano: o Carioca, o Gaúcho, a Copa do Nordeste e os campeonatos Baiano, Cearense, Sergipano e Capixaba. O objetivo é aumentar a presença nos torneios locais, marcados por jogos disputados, que abrem o calendário do futebol brasileiro.

Os campeonatos movimentam torcidas com clássicos, zebras e mata-mata. Também impulsionam o futebol regional, em torneios de pré-temporada com forte presença de clubes das séries B e C. A nomeação é mais uma demonstração da empresa — que tem pouco mais de um ano de operação no país — com o desenvolvimento do futebol.

“Sabemos da importância dos campeonatos estaduais para o futebol brasileiro e como esses patrocínios trazem autoridade e relevância para marca dentro de cada Estado. Estamos satisfeitos em poder deixar um legado para o fortalecimento do esporte, com melhores estruturas e mais entretenimento para o público por meio de diversas frentes de ativação e experiências”, reforça Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

Superbet Brasil

A companhia tem contribuído desde 2023 com iniciativas além do campo e apoiado o esporte e eventos culturais em diferentes regiões.

Firmou parcerias com grandes clubes: o São Paulo Futebol Clube e o Fluminense Football Club para as temporadas 2024-2026, além do apoio ao tradicional America-RJ.

Mais tarde, estendeu seu patrocínio ao time de vôlei feminino do clube das Laranjeiras.