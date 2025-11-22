Lanús x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final da Copa Sul-Americana

Repórter
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.
Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 11h31.
O Lanús e o Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 22, às 17h (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela final da Copa Sul-Americana. A decisão será em jogo único e terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.
O Atlético-MG disputa pela primeira vez uma final de Copa Sul-Americana e tenta conquistar o seu segundo título continental — o primeiro desde a Libertadores de 2013. Um dos símbolos daquela conquista, o meia Bernard está de volta ao clube e ganhou protagonismo sob o comando de Jorge Sampaoli.
O Galo percorreu todo o caminho da competição: avançou em segundo na fase de grupos e eliminou Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle nos mata-matas.
Do outro lado, o Lanús busca seu segundo título da Sul-Americana. A equipe argentina se classificou como líder de grupo e entrou diretamente nas oitavas, onde eliminou Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile.
A última conquista brasileira na competição foi em 2021, com o Athletico-PR. Desde então, clubes como São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro amargaram vice-campeonatos. O Atlético-MG busca agora quebrar esse jejum de títulos do país no torneio.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Lanús (Técnico: Ricardo Zielinski)
Você pode assistir à partida online pelo Disney+ e Paramount+, com login de assinante, ou gratuitamente pelo SBT Vídeos.