Lanús x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final da Copa Sul-Americana

Partida entre Lanús x Atlético-MG é válida pela final da Copa Sul-Americana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 11h31.

O Lanús e o Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 22, às 17h (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela final da Copa Sul-Americana. A decisão será em jogo único e terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.

O Atlético-MG disputa pela primeira vez uma final de Copa Sul-Americana e tenta conquistar o seu segundo título continental — o primeiro desde a Libertadores de 2013. Um dos símbolos daquela conquista, o meia Bernard está de volta ao clube e ganhou protagonismo sob o comando de Jorge Sampaoli.

O Galo percorreu todo o caminho da competição: avançou em segundo na fase de grupos e eliminou Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle nos mata-matas.

Do outro lado, o Lanús busca seu segundo título da Sul-Americana. A equipe argentina se classificou como líder de grupo e entrou diretamente nas oitavas, onde eliminou Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile.

A última conquista brasileira na competição foi em 2021, com o Athletico-PR. Desde então, clubes como São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro amargaram vice-campeonatos. O Atlético-MG busca agora quebrar esse jejum de títulos do país no torneio.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

  • Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony, Alexsander (Alan Franco), Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Dudu e Hulk.

Lanús (Técnico: Ricardo Zielinski)

  • Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Lanús x Atlético-MG hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo deste sábado, 17h, entre Lanús e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ e Paramount+, com login de assinante, ou gratuitamente pelo SBT Vídeos.

