Com golaço de Memphis, Corinthians bate São Paulo por 3 a 1 em Itaquera

Memphis fez um e deu assistência para Yuri marcar contra o tricolor paulista (NELSON ALMEIDA/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21h30.
Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 21h51.
O Corinthians venceu o São Paulo no clássico Majestoso desta quinta-feira por 3 a 1, com direito a um golaço do holandês Memphis Depay. Yuri Alberto fez os outros dois do Timão. Gonzalo Tapia descontou para o Tricolor Paulista. O clássico foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o clube do Parque São Jorge chegou aos 45 pontos, ficando na 10ª colocação. A pontuação é a mesma do rival de hoje. O Tricolor leva vantagem no saldo de gols, 0 contra -2 do Timão, e segue no nono lugar.
As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No domingo, 23, o São Paulo encara o Juventude, às 16h, na Vila Belmiro. Mais tarde, às 20h30, o Timão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, uma 'prévia' da semifinal da Copa do Brasil.