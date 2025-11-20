Esporte

Com golaço de Memphis, Corinthians bate São Paulo por 3 a 1 em Itaquera

O clássico foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão

Memphis fez um e deu assistência para Yuri marcar contra o tricolor paulista (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Memphis fez um e deu assistência para Yuri marcar contra o tricolor paulista (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21h30.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 21h51.

O Corinthians venceu o São Paulo no clássico Majestoso desta quinta-feira por 3 a 1, com direito a um golaço do holandês Memphis Depay. Yuri Alberto fez os outros dois do Timão. Gonzalo Tapia descontou para o Tricolor Paulista. O clássico foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o clube do Parque São Jorge chegou aos 45 pontos, ficando na 10ª colocação. A pontuação é a mesma do rival de hoje. O Tricolor leva vantagem no saldo de gols, 0 contra -2 do Timão, e segue no nono lugar.

Próximos jogos

As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No domingo, 23, o São Paulo encara o Juventude, às 16h, na Vila Belmiro. Mais tarde, às 20h30, o Timão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, uma 'prévia' da semifinal da Copa do Brasil.

Acompanhe tudo sobre:Brasileirão

Mais de Esporte

Justiça aceita ação de Massa contra Fórmula 1 sobre 'conspiração' de 2008

Mercedes, McLaren e Ferrari: os times mais valiosos da Fórmula 1

Juventude x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians x São Paulo: saiba onde assistir, qual o horário e escalação

Mais na Exame

ESG

Após incêndio e caos, COP30 reabre Zona Azul, onde ocorrem negociações

Economia

Retirada da tarifa de 40% pelos EUA é 'avanço' nas relações com o Brasil, diz CNI

Mercados

Para o Morgan Stanley, queda dos juros nos EUA só em 2026

Brasil

Projeto de aposentadoria de agentes de saúde vai ao Senado; possível impacto fiscal preocupa