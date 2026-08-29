Fóssil de mosquito de 'Jurassic Park' é vendido por R$ 2,1 mi em leilão

O fóssil de mosquito em âmbar que aparece na cena de abertura de "Jurassic Park" (1993), de Steven Spielberg, foi arrematado por US$ 403,2 mil (cerca de R$ 2,1 milhões na cotação atual) no primeiro dia de um leilão em Los Angeles. Esta foi a primeira — e única — vez que a peça foi oferecida publicamente.

O item foi o mais caro vendido na quarta-feira, primeira data do Summer Entertainment Memorabilia Live Auction, que também colocou em disputa objetos de filmes como "Star Trek", "Harry Potter", "Donnie Darko" e "Edward Scissorhands".

A cena e o adereço

O fóssil aparece na cena ambientada na mina Mano de Dios, na República Dominicana, quando os homens de Juanito Rostagno (Miguel Sandoval) mostram ao advogado Donald Gennaro (Martin Ferrero) um mosquito pré-histórico perfeitamente preservado em âmbar. Rostagno segura o fóssil contra a luz dos capacetes de seus homens, enquanto a câmera alterna entre seu rosto e o close-up da peça.

Depois, John Hammond (Richard Attenborough) usa o mesmo tipo de fóssil para explicar a Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) como os dinossauros do parque foram recriados: o mosquito teria se alimentado de sangue de dinossauro antes de ficar preso na seiva de uma árvore, permitindo que os cientistas extraíssem o DNA milhões de anos depois.

A identificação do item leiloado como o mesmo exibido no filme foi feita a partir da posição do mosquito, das bolhas características e do padrão do âmbar no ponto de encontro com a rocha.

Um segundo âmbar aparece na cena final do filme, encravado na bengala de Hammond, mas a peça é diferente da que foi a leilão.

Características da peça

O fóssil vendido é feito de resina texturizada e pintada para se assemelhar a âmbar incrustado em pedra, com um mosquito projetado pela produção para parecer pré-histórico.

O item tem sinais de desgaste compatíveis com uso em set de filmagem, manuseio e idade, incluindo resina rachada e pequenas lascas de tinta.