Spaten Fight Night 3: veja cinturões, medalhas e premiações dos vencedores

O Spaten Fight Night 3 reunirá três modalidades de combate em uma mesma programação: boxe, judô e jiu-jítsu. O evento será realizado neste sábado, 29, em São Paulo, e terá premiações específicas de acordo com a modalidade disputada pelos atletas.

A terceira edição do Spaten Fight Night terá transmissão da TV Globo após o programa Estrelas da Casa, enquanto o Combate exibirá o card completo a partir das 22h (de Brasília), com início da cobertura às 21h.

Os vencedores das lutas de boxe receberão um cinturão exclusivo do Spaten Fight Night, produzido pela organização do evento. A disputa entre o brasileiro Luan Medeiros e o argentino Juan Cruz, marcada como co-luta principal, também colocará em jogo o cinturão latino-americano do peso-leve da World Boxing Association (WBA, Associação Mundial de Boxe).

No caso das disputas de judô e jiu-jítsu, os campeões serão premiados com medalhas desenvolvidas especialmente para o evento. A escolha segue o formato tradicional das modalidades, nas quais os vencedores recebem medalhas como reconhecimento pelos resultados. A entrega ocorrerá no próprio tatame, sem cerimônia de pódio.

Os atletas vencedores do Spaten Fight Night 3 também receberão bônus financeiros incorporados às bolsas de participação, mas os valores não foram divulgados pela organização. Os espectadores poderão escolher a melhor luta da noite por meio de uma votação nas redes sociais do evento.

Programação e card do Spaten Fight Night 3

O Spaten Fight Night 3 será realizado em São Paulo neste sábado, 29, com início previsto para as 21h (de Brasília). O evento contará com cinco confrontos distribuídos entre boxe, judô e jiu-jítsu.

O card principal terá os confrontos entre Maurício Shogun e Glover Teixeira, no boxe; Luan Medeiros e Juan Cruz, também no boxe; Bia Souza e Raz Hershko, no judô; Rafaela Silva e Prisca Awiti, no judô; e Felipe Preguiça contra Nicholas Meregali, no jiu-jítsu.

Card do Spaten Fight Night 3:

* Maurício Shogun x Glover Teixeira — boxe

* Luan Medeiros x Juan Cruz — boxe

* Bia Souza x Raz Hershko — judô

* Rafaela Silva x Prisca Awiti — judô

* Felipe Preguiça x Nicholas Meregali — jiu-jítsu