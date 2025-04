Os destaques do futebol desta quinta-feira, 10, incluem as partidas da Europa League, Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão Série B, com importantes confrontos como Tottenham x Eintracht Frankfurt e Internacional x Atlético Nacional.

A programação do dia também inclui jogos das Copa do Brasil, Campeonato Saudita, Copa Ouro, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Europa League (quartas)

13h45 - Legia Varsóvia x Chelsea - CazéTV (Tempo Real)

13h45 - Bodo/Glimt x Lazio - CazéTV (Tempo Real)

16h - Tottenham x Eintracht Frankfurt - Band (Tempo Real)

16h - Lyon x Manchester United - CazéTV (Tempo Real)

Libertadores

19h - Internacional x Atlético Nacional - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

19h - Racing-ARG x Atlético Bucaramanga - Paramount+ (Tempo Real)

21h - Colo-Colo x Fortaleza - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

21h30 - São Paulo x Alianza Lima - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Copa Sul-Americana

19h - Defensa y Justicia x Vitória - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

21h30 - Atlético-MG x Deportes Iquique - Paramount+ (Tempo Real)

21h30 - Fluminense x GV San José - Paramount+ (Tempo Real)

21h30 - Guaraní-PAR x Nacional Potosí - Paramount+ (Tempo Real)

23h - Universidad Católica-EQU x Cerro Largo - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão Série B

19h - Athletico-PR x Criciúma - Disney+ (Tempo Real)

21h30 - Cuiabá x Avaí - RedeTV!, ESPN 2, Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Saudita

15h - Al Ittihad x Al Orobah - BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

16h - Crewe Alexandra x Cheltenham - Disney+ (Tempo Real)

Copa Ouro

20h - Sorteio da fase de grupos - Disney+ (Sem transmissão ao vivo)

