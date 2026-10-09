Serena Williams é eternizada em nova boneca Barbie com visual inspirado em 2005

RESUMO | A Mattel anunciou o lançamento de uma nova boneca Barbie em homenagem a Serena Williams, baseada no icônico visual e na conquista do Australian Open de 2005, a sétima taça de Grand Slam da carreira da tenista norte-americana.

A trajetória de uma das maiores atletas de todos os tempos ganhou mais um capítulo no universo dos brinquedos. A Mattel, proprietária da franquia Barbie, anunciou o lançamento de uma nova boneca assinada por Serena Williams, dona de 23 títulos de Grand Slam em simples. O novo item colecionável é inspirado diretamente no visual utilizado pela tenista durante a sua inesquecível campanha rumo ao título do Australian Open de 2005, quando faturou o sétimo major de sua carreira com um uniforme verde e branco de ares futuristas.

O produto chega ao mercado internacional com preço sugerido de US$ 45 (aproximadamente R$ 250 na cotação atual), acompanhado de acessórios tradicionais como raquete e bolinha de tênis. Este lançamento marca a segunda boneca Barbie inspirada na atleta apenas em 2026, sucedendo a edição especial lançada em março para o Dia Internacional da Mulher, que celebrou sua transição bem-sucedida para o mundo dos negócios e do empreendedorismo.

"Crescendo, eu não via muitas garotas que se pareciam comigo ouvindo que não havia limite para o que podiam se tornar. Quero que cada menina que brinque com esta boneca veja possibilidade — não apenas em mim, mas nela mesma. Ela pode sonhar grande, trabalhar duro, mudar de direção, quebrar barreiras e se tornar o que escolher", declarou Serena em comunicado oficial divulgado pela fabricante.

A tenista de 45 anos surpreendeu o circuito mundial ao retornar às quadras em torneios de duplas ao lado de sua irmã, Venus Williams, incluindo participações em Wimbledon e no US Open. Outras grandes estrelas do esporte mundial como Naomi Osaka, Ash Barty e Evonne Goolagong Cawley também já foram homenageadas pela marca ao longo dos anos.

Serena Williams e a entrada no "Barbie Dream Team"

Em declarações concedidas à WTA (Associação de Tênis Feminino), Serena Williams celebrou a parceria e a oportunidade de inspirar novas gerações através de sua imagem e de sua trajetória empresarial e esportiva:

"Eu brinco de Barbie o tempo todo com minhas filhas [Alexis Olympia e Adira River], e agora temos uma nova personagem", destacou a tenista sobre a boneca que homenageia sua carreira pós-tênis como empresária.

"Assim como tantas mulheres me encorajaram a transformar meu medo em coragem e a dúvida em confiança, espero que possamos fazer o mesmo apoiando meninas em todos os lugares para pegarem uma raquete, se tornarem empreendedoras ou fazerem qualquer coisa que acenda sua paixão e dê vida aos seus sonhos", completou.

A edição voltada ao empreendedorismo faz parte do seleto "Barbie Dream Team", grupo que reúne mulheres influentes em diversas indústrias ao redor do mundo, como a astronauta Kellie Gerardi, a piloto de corrida Regina Sirvent e a jogadora de futebol Chloe Kelly. Serena enfatizou a importância de ser incluída ao lado de um grupo tão diverso de agentes de mudança global.

A trajetória lendária

Os números de sua trajetória na elite do circuito da WTA impressionam. Na Era Aberta, são 23 títulos de Grand Slam em simples. Ela é a recordista de troféus de majors na Era Aberta, acumulando 7 conquistas no Australian Open, 3 em Roland Garros, 7 em Wimbledon e 6 no US Open.

O "Serena Slam": A tenista alcançou por duas vezes o monumental feito de vencer consecutivamente todos os quatro torneios do Grand Slam ao mesmo tempo (entre 2002-2003 e novamente entre 2014-2015) . Domínio absoluto em duplas e duplas mistas: Ao lado de sua irmã Venus Williams, formou uma das parcerias mais dominantes da história, conquistando outros 14 títulos de Grand Slam em duplas femininas — além de acumular mais 2 troféus em duplas mistas, totalizando impressionantes 39 coroas de Grand Slam em sua carreira global.

. Domínio absoluto em duplas e duplas mistas: Ao lado de sua irmã Venus Williams, formou uma das parcerias mais dominantes da história, conquistando outros 14 títulos de Grand Slam em duplas femininas — além de acumular mais 2 troféus em duplas mistas, totalizando impressionantes 39 coroas de Grand Slam em sua carreira global. Liderança no ranking mundial: Esteve na primeira colocação do ranking da WTA por 319 semanas no total (sendo 186 semanas consecutivas, igualando o recorde histórico da modalidade), fechando múltiplos anos como a número 1 do mundo.

Esteve na primeira colocação do ranking da WTA por 319 semanas no total (sendo 186 semanas consecutivas, igualando o recorde histórico da modalidade), fechando múltiplos anos como a número 1 do mundo. Medalhas olímpicas: Além de seu sucesso inesgotável nos quatro principais palcos do circuito, Serena conquistou quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos (uma no simples em Londres 2012 e três nas duplas femininas ao lado de Venus em Sydney 2000, Pequim 2008 e Londres 2012).

Qual é a inspiração da nova boneca Barbie de Serena Williams?

O design da boneca homenageia o visual e a conquista do título do Australian Open de 2005 pela tenista.

Quanto custa a boneca no mercado?

O brinquedo é comercializado por US$ 45 (cerca de R$ 250).

Quantas Barbies Serena Williams recebeu em 2026?

Esta é a segunda boneca da tenista lançada no ano; a primeira, em março, focou em sua carreira como investidora e empreendedora.

Serena Williams voltou a jogar profissionalmente?

Sim, a tenista retornou às quadras nesta temporada disputando torneios de duplas ao lado da irmã Venus Williams em Wimbledon e no US Open.