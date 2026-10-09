Serena Williams é eternizada em nova boneca Barbie com visual inspirado em 2005

A nova boneca Barbie colecionável inspirada no visual de Serena Williams no Australian Open de 2005 (Crédito: Jason Tidwell / Mattel Creations). (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14h26.
RESUMO | A Mattel anunciou o lançamento de uma nova boneca Barbie em homenagem a Serena Williams, baseada no icônico visual e na conquista do Australian Open de 2005, a sétima taça de Grand Slam da carreira da tenista norte-americana.
A trajetória de uma das maiores atletas de todos os tempos ganhou mais um capítulo no universo dos brinquedos. A Mattel, proprietária da franquia Barbie, anunciou o lançamento de uma nova boneca assinada por Serena Williams, dona de 23 títulos de Grand Slam em simples. O novo item colecionável é inspirado diretamente no visual utilizado pela tenista durante a sua inesquecível campanha rumo ao título do Australian Open de 2005, quando faturou o sétimo major de sua carreira com um uniforme verde e branco de ares futuristas.
O produto chega ao mercado internacional com preço sugerido de US$ 45 (aproximadamente R$ 250 na cotação atual), acompanhado de acessórios tradicionais como raquete e bolinha de tênis. Este lançamento marca a segunda boneca Barbie inspirada na atleta apenas em 2026, sucedendo a edição especial lançada em março para o Dia Internacional da Mulher, que celebrou sua transição bem-sucedida para o mundo dos negócios e do empreendedorismo.
"Crescendo, eu não via muitas garotas que se pareciam comigo ouvindo que não havia limite para o que podiam se tornar. Quero que cada menina que brinque com esta boneca veja possibilidade — não apenas em mim, mas nela mesma. Ela pode sonhar grande, trabalhar duro, mudar de direção, quebrar barreiras e se tornar o que escolher", declarou Serena em comunicado oficial divulgado pela fabricante.
A tenista de 45 anos surpreendeu o circuito mundial ao retornar às quadras em torneios de duplas ao lado de sua irmã, Venus Williams, incluindo participações em Wimbledon e no US Open. Outras grandes estrelas do esporte mundial como Naomi Osaka, Ash Barty e Evonne Goolagong Cawley também já foram homenageadas pela marca ao longo dos anos.
Em declarações concedidas à WTA (Associação de Tênis Feminino), Serena Williams celebrou a parceria e a oportunidade de inspirar novas gerações através de sua imagem e de sua trajetória empresarial e esportiva:
"Eu brinco de Barbie o tempo todo com minhas filhas [Alexis Olympia e Adira River], e agora temos uma nova personagem", destacou a tenista sobre a boneca que homenageia sua carreira pós-tênis como empresária.
"Assim como tantas mulheres me encorajaram a transformar meu medo em coragem e a dúvida em confiança, espero que possamos fazer o mesmo apoiando meninas em todos os lugares para pegarem uma raquete, se tornarem empreendedoras ou fazerem qualquer coisa que acenda sua paixão e dê vida aos seus sonhos", completou.
A edição voltada ao empreendedorismo faz parte do seleto "Barbie Dream Team", grupo que reúne mulheres influentes em diversas indústrias ao redor do mundo, como a astronauta Kellie Gerardi, a piloto de corrida Regina Sirvent e a jogadora de futebol Chloe Kelly. Serena enfatizou a importância de ser incluída ao lado de um grupo tão diverso de agentes de mudança global.
Os números de sua trajetória na elite do circuito da WTA impressionam. Na Era Aberta, são 23 títulos de Grand Slam em simples. Ela é a recordista de troféus de majors na Era Aberta, acumulando 7 conquistas no Australian Open, 3 em Roland Garros, 7 em Wimbledon e 6 no US Open.
O design da boneca homenageia o visual e a conquista do título do Australian Open de 2005 pela tenista.
O brinquedo é comercializado por US$ 45 (cerca de R$ 250).
Esta é a segunda boneca da tenista lançada no ano; a primeira, em março, focou em sua carreira como investidora e empreendedora.
Sim, a tenista retornou às quadras nesta temporada disputando torneios de duplas ao lado da irmã Venus Williams em Wimbledon e no US Open.