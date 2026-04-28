São Paulo x Millonarios: onde assistir ao vivo e horário

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira, 28 de abril, para defender a invencibilidade na Copa Sul-Americana. O Tricolor paulista viaja à Colômbia para enfrentar o Millonarios, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

A partida terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming, válida pelo Grupo C da Sul-Americana.

Data: terça-feira, 28/04

terça-feira, 28/04 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio El Campín, Bogotá

Estádio El Campín, Bogotá Onde assistir: SBT e Disney+ (plano premium)

Situação do São Paulo na Sul-Americana

O São Paulo chega ao confronto com 100% de aproveitamento na competição. A equipe soma duas vitórias em dois jogos, superando O’Higgins e Boston River, resultados que colocam o Tricolor na liderança do Grupo C, com seis pontos.

A invencibilidade e o bom momento deixam o time paulista em condição favorável para buscar mais um resultado positivo fora de casa e encaminhar a classificação à próxima fase do torneio continental.

Momento do Millonarios

O Millonarios vem de vitória na última rodada da Sul-Americana, quando bateu o Boston River. Com isso, a equipe colombiana ocupa a terceira posição do grupo, com três pontos, ficando atrás do O’Higgins no critério de saldo de gols.

Para o confronto contra o São Paulo, os donos da casa não contam com o atacante Radamel Falcão García, que sofreu fratura na face na partida mais recente pelo Campeonato Colombiano.

Prováveis escalações

Millonarios – Técnico: Fabián Bustos

De Amores; Sarabia, Llinás e Banguero; Valencia, Ureña, García, Silva e Del Castillo; Leonardo Castro e David Castro.

São Paulo – Técnico: Roger

Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Djhordney e Cauly (Pedro Ferreira); Lucca, Tapia e André Silva.

Vale destacar que o treinador do São Paulo poupou sete titulares da viagem à Colômbia: Lucas Ramon, Enzo Díaz, Rafael Tolói, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri.