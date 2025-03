Imply vai implementar reconhecimento facial na Arena Castelão

Considerado um dos principais estádios do país e palco da Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão vai definitivamente entrar na Era da modernidade, ao fechar acordo com a Imply ElevenTickets para o controle de acessos por reconhecimento facial. A previsão é que a ferramenta seja utilizada já no primeiro jogo nas finais do Campeonato Cearense, dia 15 de março.

Esse é o sétimo acordo firmado pela Imply para a implementação desta tecnologia, já presente na Arena Independência (América-MG), Arena MRV (Atlético-MG), Beira-Rio (Internacional), Ilha do Retiro (Sport), Ligga Arena (Athletico) e São Januário (Vasco).

A parceria da empresa, que é 100% brasileira, localizada no Rio Grande do Sul, já vem de longa data com a Arena Castelão -desde 2012, quando na ocasião foi uma das pioneiras ao adotar o controle de acessos e painéis LED Full Color. Já em 2023, quando o estádio completou 50 anos, os painéis LED foram atualizados, elevando ainda mais a qualidade do espetáculo.

"Estamos falando do maior estádio da região Norte e Nordeste do Brasil, com capacidade para mais de 60 mil lugares e uma estrutura fantástica. É um honra, e também um desafio muito grande, dar mais um passo rumo à modernização na Arena Castelão, que já é parceira nossa de longa data", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.

"O reconhecimento facial transformou os estádios brasileiros com segurança, rapidez e comodidade. Nos tornamos referência neste mercado, com acessos que superam os 500 torcedores por minuto em muitos dos jogos dos clubes que atendemos. Isso comprova o sucesso e excelência de um trabalho com tecnologia 100% brasileira, e que pode servir de exemplo para outras agremiações e arenas pelo mundo", complementa o executivo da Imply.

Além de otimizar a experiência dos torcedores, o reconhecimento biométrico facial reforça a segurança, tornando o acesso pessoal e intransferível, além de dificultar a ação de cambistas. O sistema será integrado aos clubes, permitindo que, no momento da compra do ingresso, o torcedor cadastre sua biometria facial de forma online. Assim, o acesso ao estádio ocorre sem a necessidade de ingressos físicos ou cartões — o rosto se torna a própria credencial.

"Estamos em parceria com as empresas contratadas para garantir um estádio seguro para o cidadão cearense. Isso é uma determinação e um compromisso do governador Elmano de Freitas. Tivemos a preocupação de escolher empresas e profissionais que dominem a tecnologia necessária. Esse é o grande diferencial de um projeto como esse: contar com tecnologias comprovadas, como o reconhecimento facial, o vídeo monitoramento e o controle de acesso", afirma Francisco Barbosa, presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE).

O reconhecimento facial tem se consolidado globalmente como uma solução estratégica para modernizar e agilizar o controle de acesso. Além dos benefícios diretos para usuários e gestores, sua adoção atende à Lei Geral do Esporte (Lei 14.597), sancionada em julho de 2023, que exige que estádios com capacidade superior a 20 mil espectadores implementem essa tecnologia.

Líder na América Latina em tecnologias de venda de ingressos, gestão de sócios e controle de acessos para eventos esportivos, e com ampla experiência em eventos de grande porte e atrações premium, a Imply ElevenTickets é uma solução 'tudo em um', que integra ferramentas e serviços para gerenciar eventos e atrações em um só lugar.

"A tecnologia de reconhecimento facial de última geração revoluciona a segurança e a eficiência no acesso ao estádio. O dispositivo oferecido pela Imply utiliza algoritmos sofisticados para mapear e validar centenas de pontos exclusivos do rosto de cada pessoa, garantindo um índice de precisão de 99,9% em menos de um segundo. Esse tempo inclui desde a detecção da presença até a liberação da entrada, proporcionando um fluxo rápido e fluido para o público", explica Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

ElevenTickets bate recorde e comercializa mais de 10 milhões de ingressos em 2024

Referência no fornecimento de tecnologias integradas para vendas de ingressos, e-commerce, gestão de consumo, gestão de sócios e controle de acessos, a ElevenTickets Imply é uma plataforma desenvolvida pela Imply Tecnologia, holding brasileira com presença em mais de 125 países, sendo uma de suas principais soluções tecnológicas no segmento de gestão de eventos. Consolidando sua liderança no mercado com números recordes e avanços tecnológicos, a plataforma processou 10 milhões de ingressos e gerenciou milhares de eventos esportivos e culturais, redefinindo experiências para gestores e público.

Com 31% de participação no mercado da Série A do Campeonato Brasileiro e prestando serviços para mais de 1.800 eventos culturais e atrações premium, os resultados comprovam o impacto da plataforma na personalização de experiências e na otimização de operações.

No mercado esportivo, a ElevenTickets Imply foi peça-chave no sucesso de 424 jogos realizados em 18 campeonatos, atendendo a 19 clubes e seleções. Entre os grandes destaques, está o recorde de renda em jogos no Brasil, com R$15,7 milhões gerados na Final da Copa do Brasil, que teve um público de 61.305.

“A tecnologia também demonstrou sua eficiência ao atingir picos operacionais, processando a venda de 3,8 mil tickets por minuto em eventos de alta demanda, além de controlar acessos em 18 estádios, sete deles com reconhecimento facial”, comenta Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.