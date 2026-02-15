Esporte

São Bernardo x Corinthians: confira as prováveis escalações para a partida

Clubes entram em campo neste domingo, 15, às 20h30, pela última rodada da primeira fase do Paulistão

Partida entre São Bernardo x Corinthians é válida pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão (Jhony Inácio/Ag.Paulistão)

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13h47.

O São Bernardo e Corinthians entram em campo neste domingo, 15, às 20h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

Prováveis escalações

São Bernardo

O clube do técnico Ricardo Catalá ocupa a 12ª posição na tabela do Paulistão. Após perder para o Novorizontino por 2 a 1 na rodada passada, depende de uma vitória e uma combinação de resultados para avançar à próxima fase.

Provável escalação: Alex Alves; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Hélder Maciel e Pará; Romisson, Marcão Silva e João Paulo; Pedro Vitor, Pedrinho e Felipe Garcia.

Desfalques: Wellington Manzoli (suspensão por expulsão) e Foguinho (suspensão por expulsão).

Corinthians

Em boa fase e com foco no Brasileirão, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe mista para a partida.

Provável escalação: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Allan (Raniele), Charles (Carrillo) e Rodrigo Garro; Dieguinho, Gui Negão (Yuri Alberto) e Vitinho.

Desfalques: Matheus Pereira (suspensão por três cartões amarelos), Hugo (cirurgia para correção de lesão no menisco lateral do joelho direito), Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), André (lesão ligamentar de tornozelo esquerdo) e Breno Bidon (estiramento do músculo posterior de coxa direita).

Onde assistir ao vivo o jogo do São Bernardo x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre São Bernardo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV (YouTube) e pela HBO Max.

