São Bernardo x Corinthians: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O São Bernardo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas restantes para a próxima fase. Até o momento, apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa já garantiram classificação antecipada.

O São Bernardo também entra em campo de olho na definição da tabela, buscando fechar a primeira fase com um resultado positivo diante da torcida.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Bernardo x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre São Bernardo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV (YouTube) e pela HBO Max.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson e João Paulo; Pedro Vitor, Felipe Garcia e Pedrinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Bidu; Charles, Carrillo, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.