Jogos de hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Girona x Barcelona pelo Campeonato Espanhol e o confronto entre Fluminense x Bangu pelas quartas do Campeonato Carioca são os destaques do futebol desta segunda-feira, 16.
A programação do dia também inclui partidas da AFC Champions League Elite, Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra, Brasileirão Feminino, além de jogos pelos campeonatos Argentino, Uruguaio e Inglês (Segunda Divisão).
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
AFC Champions League Elite
- 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - ESPN 3 e Disney+
Copa da Inglaterra (quarta fase)
- 16h30 - Macclesfield x Brentford - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 16h30 - Real Sociedad B x Málaga - Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 - Cagliari x Lecce - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Girona x Barcelona - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Coventry x Middlesbrough - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Carioca (quartas)
- 18h - Fluminense x Bangu - Sportv e Premiere
Campeonato Argentino
- 19h - Deportivo Riestra x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h - Albion x Cerro - Disney+
- 21h30 - Montevideo City Torque x Juventud - Disney+
Brasileirão Feminino
- 19h - Santos (F) x Grêmio (F) - N Sports
- 20h30 - Internacional (F) x São Paulo (F) - Sportv
Campeonato Mexicano (Feminino)
- 22h - Atlético San Luis (F) x Querétaro (F) - Disney+
