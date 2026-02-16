Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13h39.

O clássico Girona x Barcelona pelo Campeonato Espanhol e o confronto entre Fluminense x Bangu pelas quartas do Campeonato Carioca são os destaques do futebol desta segunda-feira, 16.

A programação do dia também inclui partidas da AFC Champions League Elite, Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra, Brasileirão Feminino, além de jogos pelos campeonatos Argentino, Uruguaio e Inglês (Segunda Divisão).

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

  • 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - ESPN 3 e Disney+

Copa da Inglaterra (quarta fase)

  • 16h30 - Macclesfield x Brentford - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Real Sociedad B x Málaga - Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Cagliari x Lecce - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Girona x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h - Coventry x Middlesbrough - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Carioca (quartas)

  • 18h - Fluminense x Bangu - Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

  • 19h - Deportivo Riestra x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h - Albion x Cerro - Disney+
  • 21h30 - Montevideo City Torque x Juventud - Disney+

Brasileirão Feminino

  • 19h - Santos (F) x Grêmio (F) - N Sports
  • 20h30 - Internacional (F) x São Paulo (F) - Sportv

Campeonato Mexicano (Feminino)

  • 22h - Atlético San Luis (F) x Querétaro (F) - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona; veja horário

O jogo Girona x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Carioca?

O jogo Fluminense x Bangu terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 18h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 16.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 16.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 16.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 16.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 17h - Girona x Barcelona - Campeonato Espanhol

ESPN 2

  • 17h - Coventry x Middlesbrough - Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

ESPN 3

  • 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - AFC Champions League Elite

ESPN 4

  • 16h30 - Macclesfield x Brentford - Copa da Inglaterra
  • 19h - Deportivo Riestra x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino

Sportv

  • 18h - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca
  • 20h30 - Internacional (F) x São Paulo (F) - Brasileirão Feminino

Premiere

  • 18h - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - AFC Champions League Elite
  • 16h30 - Macclesfield x Brentford - Copa da Inglaterra
  • 16h30 - Real Sociedad B x Málaga - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
  • 16h45 - Cagliari x Lecce - Campeonato Italiano
  • 17h - Girona x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 17h - Coventry x Middlesbrough - Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
  • 19h - Deportivo Riestra x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino
  • 19h - Albion x Cerro - Campeonato Uruguaio
  • 21h30 - Montevideo City Torque x Juventud - Campeonato Uruguaio
  • 22h - Atlético San Luis (F) x Querétaro (F) - Campeonato Mexicano (Feminino)

Globoplay

  • 18h - Fluminense x Bangu - Campeonato Carioca
  • 20h30 - Internacional (F) x São Paulo (F) - Brasileirão Feminino

N Sports (YouTube)

  • 19h - Santos (F) x Grêmio (F) - Brasileirão Feminino
