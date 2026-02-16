Jogos de hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Girona x Barcelona pelo Campeonato Espanhol e o confronto entre Fluminense x Bangu pelas quartas do Campeonato Carioca são os destaques do futebol desta segunda-feira, 16.

A programação do dia também inclui partidas da AFC Champions League Elite, Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra, Brasileirão Feminino, além de jogos pelos campeonatos Argentino, Uruguaio e Inglês (Segunda Divisão).

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

15h15 - Al Hilal x Al Wahda - ESPN 3 e Disney+

Copa da Inglaterra (quarta fase)

16h30 - Macclesfield x Brentford - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Real Sociedad B x Málaga - Disney+

Campeonato Italiano

16h45 - Cagliari x Lecce - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Girona x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Coventry x Middlesbrough - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Carioca (quartas)

18h - Fluminense x Bangu - Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

19h - Deportivo Riestra x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

19h - Albion x Cerro - Disney+

21h30 - Montevideo City Torque x Juventud - Disney+

Brasileirão Feminino

19h - Santos (F) x Grêmio (F) - N Sports

20h30 - Internacional (F) x São Paulo (F) - Sportv

Campeonato Mexicano (Feminino)

22h - Atlético San Luis (F) x Querétaro (F) - Disney+

