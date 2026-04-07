Deportivo Cuenca x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Deportivo Cuenca x Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 19h, no horário de Brasília, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, na Venezuela.

A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Como chega o Deportivo Cuenca para o confronto

Jogando a Copa Sul-Americana pela sexta vez em sua história, o time equatoriano quer fazer história e passar pela primeira vez da fase de grupos.

Em 2026, o time soma oito jogos disputados, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada do campeonato local, venceu o Emelec por 2 a 0, reforçando o bom momento da equipe.

Como chega o Santos para o confronto

O Santos volta a disputar um torneio continental após três anos. A última vez tinha sido em 2023, quando a equipe disputou a Sul-Americana. No entanto, teve um desempenho bem abaixo, vencendo apenas uma das seis partidas disputadas na fase de grupos.

Agora, o Peixe estreia com um técnico recém-chegado e que ainda está tentando ordenar a equipe. A grande expectativa gira em torno de Neymar, ídolo santista. No entanto, o atleta é esperado para atuar mais em jogos na Vila Belmiro.

Devido à logística para a viagem ao Equador, o camisa 10 será poupado do duelo da estreia. O atleta seguirá treinando normalmente e é esperado para o duelo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no próximo sábado.

Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Miguelito, Tomás Rincón, Vini Lira e Mayke são as outras baixas confirmadas do técnico Cuca.

Onde assistir a Deportivo Cuenca x Santos

O duelo entre Deportivo Cuenca x Santos será transmitido pela ESPN e Disney+. A partida está marcada para as 19h desta quarta-feira.

Prováveis escalações

Deportivo La Cuenca (Técnico: Jorge Celico)

Facundo Ferrero, Carlos Arboleda, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Stalin Morocho; Édison Vega, Bryan García, Melvin Díaz; David González, Lucas Mancinelli e Nicolás Leguizamón.

Santos (Técnico: Cuca)