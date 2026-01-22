Esporte

Santos x Corinthians: onde assistir e horário pelo Paulistão

Partida entre Santos x Corinthians é válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h24.

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Este será o primeiro clássico paulista de 2026 para ambas as equipes, que ainda buscam a primeira vitória contra rivais diretos nesta edição do estadual. O Santos chega pressionado após empatar com o Guarani por 1 a 1 fora de casa, enquanto o Corinthians vem de um empate no clássico contra o São Paulo por 1 a 1, na Neo Química Arena.

No Peixe, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com Neymar, ainda em recuperação de cirurgia no joelho. Por outro lado, Gabigol treinou normalmente e deve ser relacionado. Já o Timão pode ter o retorno de Yuri Alberto no comando de ataque, enquanto Memphis segue como dúvida por conta de uma lesão no joelho.

Veja as prováveis escalações:

  • Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André (Matheus Pereira) e Carrillo; Yuri Alberto e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, HBO Max e CazéTV.

Como assistir online o jogo Santos x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming da HBO Max e pelo canal CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, HBO Max e CazéTV.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max e CazéTV no YouTube.

