Santos x Corinthians: onde assistir e horário pelo Paulistão

Repórter
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h24.
Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).
Este será o primeiro clássico paulista de 2026 para ambas as equipes, que ainda buscam a primeira vitória contra rivais diretos nesta edição do estadual. O Santos chega pressionado após empatar com o Guarani por 1 a 1 fora de casa, enquanto o Corinthians vem de um empate no clássico contra o São Paulo por 1 a 1, na Neo Química Arena.
No Peixe, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com Neymar, ainda em recuperação de cirurgia no joelho. Por outro lado, Gabigol treinou normalmente e deve ser relacionado. Já o Timão pode ter o retorno de Yuri Alberto no comando de ataque, enquanto Memphis segue como dúvida por conta de uma lesão no joelho.
O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, HBO Max e CazéTV.
Você pode assistir à partida online pelo streaming da HBO Max e pelo canal CazéTV no YouTube.
