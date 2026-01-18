Corinthians x São Paulo: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, 18, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O clássico Majestoso terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e no streaming HBO Max.

Ambas as equipes somam três pontos no estadual, mas vivem momentos diferentes. O Corinthians vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Já o São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Morumbis, e tenta embalar sob comando de Hernán Crespo.

As duas equipes têm desfalques importantes para o clássico. Dorival Júnior não deve contar com o meia Garro, que passou por cirurgia no punho, e Memphis, ainda em recuperação de um edema ósseo. Do lado tricolor, Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no departamento médico.

Onde assistir ao vivo Corinthians x São Paulo hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Corinthians e São Paulo terá transmissão ao vivo na TNT e no HBO Max.

Como assistir online Corinthians x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max, que transmite o jogo com exclusividade entre os serviços digitais.

Prováveis escalações de Corinthians x São Paulo

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

São Paulo: Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Alan Franco; Maik (Cédric), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Tapia (Calleri).

Técnico: Hernán Crespo.