Santos fatura alto com sócio-torcedor após chegada de Neymar

A chegada do atacante Neymar ao Santos já faz o Santos lucrar com novas receitas, entre eles em seu programa de sócio-torcedor, o Sócio Rei. Em apenas cinco dias, o número de inscritos saltou de 48 mil para 70 mil.

Em 2024, o número de associados já havia aumentado. Embora tenha disputado apenas duas competições em 2024, o Campeonato Paulista e a Série B, o Santos registrou o seu melhor desempenho histórico com o Sócio Rei.

De acordo com o relatório anual do programa, o clube obteve um faturamento de R$ 20,9 milhões na temporada anterior, o que representa um crescimento de 42% em relação a 2023.

A atual gestão implantou melhorias no programa e, já no primeiro ano, viu resultados significativos.

"Em 2024, nós já havíamos quebrado recorde com Sócio Rei e vimos o faturamento crescer em 42%, mesmo disputando apenas duas competições. Agora, estamos empenhados em fazer com que a volta de Neymar Jr gere ainda mais impactos positivos, tanto no aspecto esportivo quanto financeiro", afirma Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

"O retorno de Neymar Jr eleva o Santos a um novo patamar, tanto dentro de campo quanto fora dele, acelerando o processo de reconstrução. Sua chegada é essencial para resgatar a autoestima do torcedor santista. O clube precisa do apoio da torcida e espera que esse engajamento aumente ainda mais", complementa.

Para especialistas do mercado esportivo, o momento é ideal para o clube aumentar a base de sócios e criar mecanismos para mantê-la a longo prazo.

"Atualmente, é essencial que os clubes foquem na retenção e no crescimento do número de sócios, uma vez que as receitas oriundas de mensalidades, ingressos e produtos se tornam cada vez mais relevantes. Nesse sentido, o programa de associados é fundamental para garantir a sustentabilidade do clube e proporcionar a contratação de grandes nomes, como Neymar, que também traz um retorno importantíssimo. Os times precisam proporcionar aos torcedores um espaço de participação ativa, atendendo suas necessidades e reconhecendo sua importância, fortalecendo o vínculo com o clube de forma mais intensa e duradoura", aponta Henrique Borges, Vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores e que atende clubes como Cruzeiro, Coritiba e Vitória.

Mesmo sendo a mais cara, a escolha pela categoria Black do Sócio Rei, que foi esgotada ao atingir 5 mil sócios, se dá pela prioridade e desconto integral na compra de ingressos. Além de novos associados, outros migraram para o melhor plano, que tem mensalidades variando entre R$ 47 e R$ 142.

O Santos agora analisa se aumentará o limite do plano Black diante da demanda, além de contar com as categorias silver e gold. Para melhorar o serviço também foram implantadas melhorias, como automatização do atendimento, onde 89% das vendas ocorreram sem auxílio humano e as ativações aumentaram 54% em 2024.

"A volta de Neymar não impacta apenas o desempenho esportivo, mas fortalece a marca Santos em diferentes frentes. Ídolos como ele transcendem o esporte. Seu retorno gera um ciclo virtuoso de engajamento, aumento de receitas e fortalecimento comercial, beneficiando o clube em curto e longo prazo", analisa Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

Além das receitas advindas do crescimento do Sócio Rei, Neymar poderá render inúmeros frutos para o clube por meio de outros ativos, como sugere Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap.

"Quando um clube realiza a contratação de um jogador de grande nome, como o Neymar no Santos, é crucial capitalizar em todas as frentes possíveis. Um atleta dessa magnitude não só atrai a atenção da mídia, mas também representa uma oportunidade única para as marcas se conectarem com um público global. Além disso, essa movimentação vai impactar positivamente também todos os clubes que jogarem contra o Santos, não apenas em audiência televisiva como um aumento considerável no público que estará presente nos estádios", explica.