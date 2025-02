Com recorde de times da região na Série A, Copa do Nordeste oferece mais de R$ 48 milhões em prêmios

A edição de 2025 da Copa do Nordeste apresenta um dado inédito: cinco clubes - Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia e Vitória - disputam o principal torneio da região e também a Série A do Campeonato Brasileiro. No total, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizadora da competição, distribui mais de R$ 48 milhões em prêmios entre os times que disputam o certame.

O campeão da Copa Nordeste pode arrecadar até cerca de R$ 7 milhões com a conquista do título. Com a chegada de tantos times do torneio interestadual à principal competição futebolística do país, dirigentes e especialistas envolvidos na indústria do futebol avaliam o crescimento do nível técnico e do potencial de arrecadação das equipes.

Yuri Romão, presidente do Sport, clube tricampeão do torneio (1994, 2000 e 2014), trata sobre a relevância do certame: “A Copa do Nordeste apresenta um grande potencial de atração dos torcedores, além de ser uma competição fundamental do ponto de vista esportivo e econômico. Trata-se de um produto interessante e é o principal campeonato da região. Por exemplo, há momentos em que priorizamos a Copa do Nordeste ao invés do estadual”.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, time que também venceu a competição em três oportunidades (2019, 2022 e 2024), celebra as conquistas recentes do Tricolor: "Trabalhamos há anos para nos consolidar como referência no futebol nordestino e também alcançar bons resultados nos cenários nacional e internacional. As conquistas que tivemos nas últimas temporadas refletem todo o esforço que tivemos dentro e fora das quatro linhas”.

Com o crescimento exponencial do futebol nordestino nos últimos anos, diversos clubes da região conquistaram novos patrocínios com valores significativos. É o caso do Fortaleza, que anunciou o acordo comercial mais expressivo de sua história com a Cassino, e do Vitória, que possui contrato com a 7K.bet.br.

“Fechar parcerias com dois dos maiores clubes do Nordeste não é apenas um movimento estratégico, é a afirmação da Ana Gaming como uma potência no mercado de iGaming. O Fortaleza, com a Cassino.bet.br, e o Vitória, com a 7K.bet.br, são clubes de enorme tradição e relevância no futebol brasileiro, e temos orgulho de estar ao lado deles. Mais do que estampar nossas marcas, queremos agregar valor, impulsionar o futebol nordestino e fortalecer nossa presença no cenário esportivo nacional”, afirma Talita Lacerda, Diretora Executiva de Operações da Ana Gaming, grupo que engloba as empresas de apostas 7K, Cassino e Vera.

Historicamente, os times presentes na Copa do Nordeste já conseguiram feitos relevantes em âmbito nacional e também internacional. O Sport e o Bahia já ergueram títulos nacionais da primeira prateleira duas vezes, por exemplo. O Rubro-Negro saiu campeão em 1987 (Brasileirão) e em 2008 (Copa do Brasil) e o Tricolor Baiano em 1959 e 1988 (Brasileirão).

Além disso, os clubes nordestinos já bateram na trave em diversas oportunidades ao longo da história. O Vitória ficou com o vice-campeonato do Brasileirão, em 1993, e da Copa do Brasil, em 2010. Já o CSA e o Fortaleza chegaram muito perto de vencer torneios continentais, mas acabaram ficando em segundo lugar. Foi o caso do Azulão na Copa Conmebol de 1999 e do Tricolor na Copa Sul-Americana de 2023.

"O Nordeste vem se desenvolvendo a passos largos no futebol brasileiro. O trabalho dentro das quatro linhas tem sido muito bem feito, não é à toa que temos cinco representantes na elite do futebol nacional. Vale ressaltar também o excelente trabalho de imagem, comercial e de comunicação. Bahia e Fortaleza, por exemplo, vem realizando um trabalho muito consistente. O resultado? O crescimento das receitas ano a ano diz por si só", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa especializada em marketing esportivo.

Com o crescimento do futebol nordestino dentro das quatro linhas, todo o ecossistema do principal esporte do país tem se fortalecido na região. O serviço de hospitalidade é um exemplo de produto oferecido aos torcedores que tem apresentado grande qualidade e atraído cada vez mais fãs aos estádios da região.

A Soccer Hospitality, empresa especializada em espaços premiums nos palcos do futebol brasileiro, marca presença em três estádios nordestinos: Estádio dos Aflitos, Casa de Apostas Arena Fonte Nova e Casa de Apostas Arena das Dunas. A companhia leva diversas atrações exclusivas para os fãs, como estúdio de tatuagem e presença de ex-jogadores, além de oferecer serviços de open bar, open food, música ao vivo, ilhas de fogo e vista privilegiada para o campo.

“O futebol nordestino tem crescido de maneira grandiosa. Acreditamos que este é um momento especial e, por conta disso, temos fechado parceria com palcos importantes do esporte na região. Desde o ano passado, estamos presentes em dois estádios muito especiais: Estádio dos Aflitos e Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Agora, estamos com o novo projeto na Casa de Apostas Arena das Dunas, local que recebe uma quantidade expressiva de eventos e que possui uma grande importância para o Rio Grande do Norte”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas, comenta sobre os acordos de naming rights realizados com dois estádios nordestinos: Arena das Dunas e Fonte Nova. “É uma enorme satisfação para nós estar presente em dois estádios de Copa do Mundo. Ficamos alegres por dar o nome a duas das principais arenas do Brasil, que recebem eventos de alcance global. São ações de grande magnitude e que rendem bons frutos para todos os envolvidos na operação”, diz Anderson.

Nos últimos anos, um dos clubes nordestinos que mais obteve resultados positivos foi o Vitória. O Rubro-Negro é o atual vencedor do Campeonato Baiano, além de ter erguido o troféu do Brasileiro Série B, em 2023, e ter se mantido na elite do futebol nacional em 2024. Fora das quatro linhas, diversas empresas envolvidas na indústria do futebol e que possuem parceria com o clube realizam elogios a instituição. É o caso da Volt Sport, da Fatal Model e também da Somos Young.

“A camisa do Vitória é uma das mais tradicionais do esporte nacional. O time apresenta uma história de mais de 125 anos e é muito gratificante para a Volt poder fazer parte dessa linda trajetória. Sabemos da paixão do povo nordestino pelo futebol e buscamos sempre oferecer materiais que tragam referências históricas deste grande clube”, conta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Desde o começo de 2023, quando o Vitória saiu da Série C para a Série B, o Rubro-Negro conta com a parceria do site de anúncios para acompanhantes Fatal Model. Em 2024, o presidente do time, Fabio Mota, “abriu portas” da empresa aliada para outros clubes.

"É bastante especial fazer parte da história do Vitória e contribuir para o fortalecimento do clube. Mais que um simples patrocinador, somos aliados na busca por objetivos. O clube entendeu e abraçou nossa causa, desde o começo do nosso acordo. Essa parceria abriu outras portas no futebol brasileiro, para que possamos disseminar cada vez mais nossos valores de dignidade, respeito e igualdade”, afirma Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

O Vitória também conta com um acordo com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente, para lançar uma ferramenta de atendimento aos seus sócios-torcedores. A parceria apresenta uma inteligência artificial, disponível para resolver demandas dos rubro-negros 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Por meio de um canal no WhatsApp, a IA generativa, que apresenta adaptação de acordo com os dados que recebe, emula o comportamento humano para realização do atendimento inicial aos fãs que buscam informações sobre o programa de sócios e outros assuntos com relação ao Rubro-Negro.

"O Vitória possui uma torcida bastante apaixonada e o time sabe da importância de atender os fãs de maneira adequada para estabelecer um bom relacionamento com os sócios-torcedores. Através da tecnologia que disponibilizamos, os rubro-negros terão um canal 24 horas por dia e com grande agilidade para resolver suas demandas, que tem crescido a cada semana", comenta Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young.

Com os resultados favoráveis dentro de campo, especialistas em marketing esportivo avaliam o impacto do trabalho de alto nível feito pelos clubes e federações da região na principal modalidade nacional. Reginaldo Diniz, CEO da End to End, agência de marketing esportivo que faz a gestão do programa de sócio-torcedor do Bahia e atuou na estruturação do Sócio Vozão, do Ceará, explica sobre as transformações que o futebol nordestino passou ao longo dos anos, dentro e fora das quatro linhas de jogo.

“As torcidas do Nordeste são gigantes, apaixonadas e criativas. Foram eles os grandes responsáveis por esse momento. Trata-se de um verdadeiro show à parte e que tem muito a ensinar. A participação de mais times da região no Brasileirão Série A é o reflexo de um movimento focado em profissionalismo, planejamento e expansão do engajamento do fã”, diz Reginaldo Diniz.

No mesmo sentido, Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, comenta sobre a força do futebol nordestino: "A potência da região em termos geográficos, de tamanho de fãs e das médias de público alcançadas nos últimos anos, atrelado às gestões profissionais, com introdução ao modelo SAF e reformas estruturais, geram um grande crescimento com negócios, novas receitas e patrocinadores, de maneira natural. É muito bom ver o Nordeste novamente bem representado por tantas agremiações".

O Ceará é um dos clubes do Nordeste que está de volta à Série A do Brasileirão. Subir de divisão já representa um acréscimo de aproximadamente R$ 120 milhões para a temporada. Além disso, alguns contratos de patrocínio devem ser reajustados, como é o caso do Esportes da Sorte, patrocinador máster, que vai ampliar em até 30% os investimentos ao time com o retorno à primeira divisão.

“Ver cinco clubes do Nordeste na Série A é um prêmio pelo esforço dos times da região, especialmente do Ceará, que apresenta um trabalho de gestão fantástico, nos permitindo realizar ações constantes com a torcida e levando multidões aos estádios. Para quem investe como nós no futebol brasileiro e, sobretudo no nordestino, que é nossa casa, é sempre um orgulho ver esse crescimento", afirma Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte.