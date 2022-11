Sadio Mané se lesiona e está fora da Copa do Mundo 2022, diz jornal francês

O atacante do Senegal, Sadio Mané, está fora da Copa do Mundo 2022 após se lesionar na última partida pelo Bayern de Munique. A informação foi confirmada pelo jornal francês L'Equipe, nesta quarta-feira, 9.

De acordo com o portal, o jogador de 30 anos sofreu uma lesão no tendão deve perder várias semanas para tratamento. O técnico do Senegal, Aliou Cissé, deve anunciar sua lista de jogadores que irão para o Catar na próxima sexta-feira.

Principal estrela da seleção, Mané foi o 2º na premiação da Bola de Ouro, perdendo para o francês Benzema. Ele chegou a equipe alemã nessa temporada após boa passagem pelo Liverpool, conquistando os títulos de Champions League e Premier League.

Qual o grupo do Senegal na Copa do Mundo da FIFA 2022?

Senegal está no grupo A, juntamente com Catar, Equador e Holanda e estreia no dia 21/11 com a seleção holandesa. Veja as 32 seleções classificadas, grupos e datas do Mundial no Catar.

