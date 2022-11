De onde são os jogadores da seleção brasileira? Confira onde nasceram os atletas escolhidos por Tite

O técnico Tite anunciou, nesta segunda-feira, na sede da CBF, os 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Muitos nomes mudaram em comparação com a lista do mesmo treinador para 2018, mas um ponto não foi alterado: a quantidade de atletas nascidos em São Paulo, estado que lidera com folga o censo da seleção.

No levantamento feito pelo O Globo, os paulistas são maioria na seleção brasileira — 12 no total. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com cinco. Muito por causa deste domínio do estado de São Paulo, o Sudeste é a região do país que mais levará atletas para o Catar — total de 20.

Por outro lado, chama a atenção algo incomum em convocações canarinhas: a baixa quantidade de atletas nascidos no Nordeste e no Centro-Oeste. Daniel Alves e Bremer são os únicos representantes nordestinos, enquanto o Centro-Oeste não teve nenhum representante.

Jogadores da seleção brasileira divididos por estado

São Paulo - 12

Rio de Janeiro - 5

Rio Grande do Sul - 3

Acre - 1

Minas Gerais - 2

Espírito Santo - 1

Bahia - 2

Jogadores da seleção brasileira divididos por região

Norte: 1

Nordeste: 2

Centro-Oeste: 0

Sudeste: 20

Sul: 3

De que cidade são os jogadores da seleção brasileira?

Alisson (Liverpool) - Novo Hamburgo (RS)

Éderson (Manchester City) - Osasco (SP)

Weverton (Palmeiras) - Rio Branco (AC)

Danilo (Juventus) - Bicas (MG)

Daniel Alves (Pumas) - Juazeiro (BA)

Alex Sandro (Juventus) - Catanduva (SP)

Alex Telles (Sevilla) - Caxias do Sul (RS)

Bremer (Juventus) - Itapitanga (BA)

Thiago Silva (Chelsea) - Rio de Janeiro (RJ)

Marquinhos (PSG) - São Paulo (SP)

Éder Militão (Real Madrid) - Sertãozinho (SP)

Casemiro (Manchester United) - São José dos Campos (SP)

Fabinho (Liverpool) - Campinas (SP)

Fred (Manchester United) - Belo Horizonte (MG)

Bruno Guimarães (Newcastle) - Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Paquetá (West Ham) - Rio de Janeiro (RJ)

Everton Ribeiro (Flamengo) - Arujá (SP)

Neymar (PSG) - Mogi das Cruzes (SP)

Raphinha (Barcelona) - Porto Alegre (RS)

Vinicius Júnior (Real Madrid) - São Gonçalo (RJ)

Antony (Manchester United) - Osasco (SP)

Gabriel Jesus (Arsenal) - São Paulo (SP)

Richarlison (Tottenham) - Nova Venécia (ES)

Rodrygo (Real Madrid) - Osasco (SP)

Pedro (Flamengo) - Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Martinelli (Arsenal) - Guarulhos (SP)

