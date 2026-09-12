Para esse técnico brasileiro, Ancelotti é um 'morto': 'Não tem sangue e não entrega nada'

A passagem de Carlo Ancelotti pelo comando da Seleção Brasileira virou alvo de duras críticas no futebol internacional. O treinador brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti, com títulos no futebol mexicano e também e que foi técnico interino da seleção nacional —, não poupou palavras ao avaliar a gestão do italiano na equipe canarinho. Em declaração contundente concedida à ESPN México, Ferretti classificou a contratação do comandante europeu pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como um erro crasso.

"O Ancelotti é um morto. Foi uma burrada da Federação Brasileira. Uma verdadeira burrada! Olha o que ele fez com a seleção brasileira. Não tem sangue, entrega, nada. Conseguiu fazer o pior. Burrada", disparou o experiente técnico, conhecido por seu perfil enérgico e franco ao analisar o esporte.

As críticas de Ferretti ganharam fôlego durante um debate sobre a presença crescente de profissionais estrangeiros no comando de equipes nacionais, tema central na discussão sobre a comissão técnica do México liderada por Javier Aguirre. Para o brasileiro, o sucesso à frente de uma seleção exige identificação cultural e compreensão profunda das características inerentes ao futebol do país.

Comparação com o Real Madrid e falhas em campo

Além de rotular a escolha da CBF como um equívoco institucional, Tuca Ferretti direcionou suas críticas ao comportamento da equipe dentro das quatro linhas, questionando a intensidade e a combatividade dos jogadores nas partidas mais recentes. O ex-treinador de clubes tradicionais como Tigres, Pumas e Chivas cobrou brio e atitude competitiva dos atletas convocados.

"Agora, pior ainda: você viu a partida contra a Noruega? Gostou? Viu a entrega dos brasileiros? Nenhuma, zero. Não houve entrega dos brasileiros. Não é possível que um jogador controle a bola, domine e faça o gol sem que nenhum jogador saia para pressioná-lo. Sabe como o Brasil jogou? Como o Real Madrid no último ano do Ancelotti", ironizou o técnico, traçando um paralelo direto com os momentos finais do trabalho do italiano no clube espanhol.

As declarações de Ferretti ecoam o debate sobre o momento de transição e o nível de atuações da Seleção Brasileira sob a batuta estrangeira, colocando pressão adicional sobre a comissão técnica em meio à preparação para os próximos compromissos da equipe nacional no calendário internacional.

Convocados de Ancelotti para os amistosos da Seleção

Goleiros:

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores (Zagueiros e laterais):

Artur Dias (Athletico-PR)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair (Nottingham Forest)

Marquinhos (PSG)

Matheuzinho (Corinthians)

Mauro Júnior (PSV)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas:

Andrey Santos (Manchester United)

Breno Bidon (Corinthians)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Douglas Luiz (Juventus)

Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes:

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)

Amistosos da Seleção até o fim de 2026: