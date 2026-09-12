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Fase de grupos copa 2026

Para esse técnico brasileiro, Ancelotti é um 'morto': 'Não tem sangue e não entrega nada'

Em entrevista à ESPN México, o treinador brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti criticou duramente a escolha do italiano na Seleção e disparou contra o desempenho da equipe em campo.

O técnico Carlo Ancelotti durante atividade de preparação à frente da Seleção Brasileira (Odd ANDERSEN / AFP). (Odd ANDERSEN / AFP)

O técnico Carlo Ancelotti durante atividade de preparação à frente da Seleção Brasileira (Odd ANDERSEN / AFP). (Odd ANDERSEN / AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10h08.

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A passagem de Carlo Ancelotti pelo comando da Seleção Brasileira virou alvo de duras críticas no futebol internacional. O treinador brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti, com títulos no futebol mexicano e também e que foi técnico interino da seleção nacional —, não poupou palavras ao avaliar a gestão do italiano na equipe canarinho. Em declaração contundente concedida à ESPN México, Ferretti classificou a contratação do comandante europeu pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como um erro crasso.

"O Ancelotti é um morto. Foi uma burrada da Federação Brasileira. Uma verdadeira burrada! Olha o que ele fez com a seleção brasileira. Não tem sangue, entrega, nada. Conseguiu fazer o pior. Burrada", disparou o experiente técnico, conhecido por seu perfil enérgico e franco ao analisar o esporte.

As críticas de Ferretti ganharam fôlego durante um debate sobre a presença crescente de profissionais estrangeiros no comando de equipes nacionais, tema central na discussão sobre a comissão técnica do México liderada por Javier Aguirre. Para o brasileiro, o sucesso à frente de uma seleção exige identificação cultural e compreensão profunda das características inerentes ao futebol do país.

Comparação com o Real Madrid e falhas em campo

Além de rotular a escolha da CBF como um equívoco institucional, Tuca Ferretti direcionou suas críticas ao comportamento da equipe dentro das quatro linhas, questionando a intensidade e a combatividade dos jogadores nas partidas mais recentes. O ex-treinador de clubes tradicionais como Tigres, Pumas e Chivas cobrou brio e atitude competitiva dos atletas convocados.

"Agora, pior ainda: você viu a partida contra a Noruega? Gostou? Viu a entrega dos brasileiros? Nenhuma, zero. Não houve entrega dos brasileiros. Não é possível que um jogador controle a bola, domine e faça o gol sem que nenhum jogador saia para pressioná-lo. Sabe como o Brasil jogou? Como o Real Madrid no último ano do Ancelotti", ironizou o técnico, traçando um paralelo direto com os momentos finais do trabalho do italiano no clube espanhol.

As declarações de Ferretti ecoam o debate sobre o momento de transição e o nível de atuações da Seleção Brasileira sob a batuta estrangeira, colocando pressão adicional sobre a comissão técnica em meio à preparação para os próximos compromissos da equipe nacional no calendário internacional.

Convocados de Ancelotti para os amistosos da Seleção

Goleiros:

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores (Zagueiros e laterais):

  • Artur Dias (Athletico-PR)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair (Nottingham Forest)
  • Marquinhos (PSG)
  • Matheuzinho (Corinthians)
  • Mauro Júnior (PSV)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas:

  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Douglas Luiz (Juventus)
  • Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes:

  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid)

Amistosos da Seleção até o fim de 2026:

  • 25 de setembro - Austrália x Brasil, Queensland Country Bank Stadium, às 7h
  • 29 de setembro - Austrália x Brasil, no Suncorp Stadium, às 7h
  • 3 de outubro - Índia x Brasil, no Salt Lake Stadium (sem horário definido)
  • 14 de novembro - Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15
  • 17 de novembro - Singapura x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h
Acompanhe tudo sobre:EsportesSeleção Brasileira de FutebolCBF

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