Candidatos ao Senado pelo Distrito Federal: veja nomes e números nas eleições de 2026

RESUMO ＋ O Distrito Federal tem 11 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa, e o eleitor vota em dois candidatos diferentes. Tiago, do Agir, integra a relação, mas seu registro está sob análise de recurso. Confira nomes, partidos e números.

Duas vagas do Distrito Federal no Senado estão em disputa nas eleições deste domingo, 4. A relação disponibilizada no sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne 11 candidatos, incluindo uma candidatura com recurso pendente.

Além dos senadores, os eleitores do DF escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado distrital. Para o Senado, cada escolha exige um número de três dígitos.

Candidatos ao Senado pelo Distrito Federal: nome, número e partido

Confira os nomes e números da disputa, também disponíveis na página de apuração do Senado no DF:

Bia Kicis (PL) — 223

David Horn (PCO) — 290

Erika Kokay (PT) — 131

Guto Felício dos Santos (PSDB) — 456

Leila do Vôlei (PDT) — 123

Marley (Avante) — 700

Michelle Bolsonaro (PL) — 222

Professor Guilherme Amorim (UP) — 800

Sebastião Coelho (Novo) — 300

Tiago (Agir) — 360

Zanata (PSTU) — 161

Tiago (Agir) teve o registro indeferido e recorre da decisão. Sua presença na lista não significa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.

Ronaldo Fonseca (PSD) renunciou à disputa. Avenir Rosa (Democrata) aparece com registro indeferido. Os dois não integram a relação acima.

Como votar para senador no Distrito Federal?

A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois dos votos para deputado federal e deputado distrital. Em cada uma, digite os três números da candidatura, confira nome e foto e aperte “Confirma”.

Os dois votos devem ser para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir a mesma candidatura, o segundo voto será nulo. Não há voto de legenda para senador.

São eleitos os dois candidatos mais votados, sem segundo turno. O mandato no Senado dura oito anos.

Quando acontece a votação?

A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título serve para identificação quando exibe a fotografia do eleitor. O título impresso não é obrigatório. Veja o guia de votação.