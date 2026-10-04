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Candidatos ao Senado pelo Distrito Federal: veja nomes e números nas eleições de 2026

Eleitores escolhem dois senadores neste domingo, 4; lista inclui candidatura com recurso pendente

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h31.

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O Distrito Federal tem 11 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa, e o eleitor vota em dois candidatos diferentes. Tiago, do Agir, integra a relação, mas seu registro está sob análise de recurso. Confira nomes, partidos e números.

Duas vagas do Distrito Federal no Senado estão em disputa nas eleições deste domingo, 4. A relação disponibilizada no sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne 11 candidatos, incluindo uma candidatura com recurso pendente.

Além dos senadores, os eleitores do DF escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado distrital. Para o Senado, cada escolha exige um número de três dígitos.

Candidatos ao Senado pelo Distrito Federal: nome, número e partido

Confira os nomes e números da disputa, também disponíveis na página de apuração do Senado no DF:

  • Bia Kicis (PL) — 223
  • David Horn (PCO) — 290
  • Erika Kokay (PT) — 131
  • Guto Felício dos Santos (PSDB) — 456
  • Leila do Vôlei (PDT) — 123
  • Marley (Avante) — 700
  • Michelle Bolsonaro (PL) — 222
  • Professor Guilherme Amorim (UP) — 800
  • Sebastião Coelho (Novo) — 300
  • Tiago (Agir) — 360
  • Zanata (PSTU) — 161

Tiago (Agir) teve o registro indeferido e recorre da decisão. Sua presença na lista não significa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.

Ronaldo Fonseca (PSD) renunciou à disputa. Avenir Rosa (Democrata) aparece com registro indeferido. Os dois não integram a relação acima.

Como votar para senador no Distrito Federal?

A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois dos votos para deputado federal e deputado distrital. Em cada uma, digite os três números da candidatura, confira nome e foto e aperte “Confirma”.

Os dois votos devem ser para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir a mesma candidatura, o segundo voto será nulo. Não há voto de legenda para senador.

São eleitos os dois candidatos mais votados, sem segundo turno. O mandato no Senado dura oito anos.

Quando acontece a votação?

A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título serve para identificação quando exibe a fotografia do eleitor. O título impresso não é obrigatório. Veja o guia de votação.

Perguntas frequentes

Quantos senadores o Distrito Federal elege em 2026?

Dois. Os candidatos mais votados são eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para o Senado.

Qual é o número de Bia Kicis para o Senado no DF?

Bia Kicis (PL) tem o número 223.

Qual é o número de David Horn para o Senado no DF?

David Horn (PCO) tem o número 290.

Qual é o número de Erika Kokay para o Senado no DF?

Erika Kokay (PT) tem o número 131.

Qual é o número de Guto Felício dos Santos para o Senado no DF?

Guto Felício dos Santos (PSDB) tem o número 456.

Qual é o número de Leila do Vôlei para o Senado no DF?

Leila do Vôlei (PDT) tem o número 123.

Qual é o número de Marley para o Senado no DF?

Marley (Avante) tem o número 700.

Qual é o número de Michelle Bolsonaro para o Senado no DF?

Michelle Bolsonaro (PL) tem o número 222.

Qual é o número de Professor Guilherme Amorim para o Senado no DF?

Professor Guilherme Amorim (UP) tem o número 800.

Qual é o número de Sebastião Coelho para o Senado no DF?

Sebastião Coelho (Novo) tem o número 300.

Qual é o número de Tiago para o Senado no DF?

Tiago (Agir) tem o número 360. Seu registro foi indeferido e está sob análise de recurso; a validade dos votos depende da decisão judicial.

Qual é o número de Zanata para o Senado no DF?

Zanata (PSTU) tem o número 161.

Posso votar duas vezes no mesmo candidato a senador?

Não. Se a mesma candidatura for escolhida nas duas etapas, o segundo voto será nulo.

Por que Ronaldo Fonseca e Avenir Rosa não aparecem na lista?

Ronaldo Fonseca renunciou à candidatura, e Avenir Rosa aparece com registro indeferido. Eles não integram a relação de 11 nomes apresentada acima.

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