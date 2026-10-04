Candidatos ao Senado pelo Distrito Federal: veja nomes e números nas eleições de 2026

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h31.
O Distrito Federal tem 11 nomes na lista de candidatos ao Senado nas eleições de 2026. São duas vagas em disputa, e o eleitor vota em dois candidatos diferentes. Tiago, do Agir, integra a relação, mas seu registro está sob análise de recurso. Confira nomes, partidos e números.
Duas vagas do Distrito Federal no Senado estão em disputa nas eleições deste domingo, 4. A relação disponibilizada no sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne 11 candidatos, incluindo uma candidatura com recurso pendente.
Além dos senadores, os eleitores do DF escolhem presidente, governador, deputado federal e deputado distrital. Para o Senado, cada escolha exige um número de três dígitos.
Confira os nomes e números da disputa, também disponíveis na página de apuração do Senado no DF:
Tiago (Agir) teve o registro indeferido e recorre da decisão. Sua presença na lista não significa aprovação definitiva da candidatura: a validade dos votos depende do desfecho judicial.
Ronaldo Fonseca (PSD) renunciou à disputa. Avenir Rosa (Democrata) aparece com registro indeferido. Os dois não integram a relação acima.
A urna apresenta duas etapas para o Senado, depois dos votos para deputado federal e deputado distrital. Em cada uma, digite os três números da candidatura, confira nome e foto e aperte “Confirma”.
Os dois votos devem ser para candidatos diferentes. Se o eleitor repetir a mesma candidatura, o segundo voto será nulo. Não há voto de legenda para senador.
São eleitos os dois candidatos mais votados, sem segundo turno. O mandato no Senado dura oito anos.
A votação ocorre neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título serve para identificação quando exibe a fotografia do eleitor. O título impresso não é obrigatório. Veja o guia de votação.
Dois. Os candidatos mais votados são eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno para o Senado.
Bia Kicis (PL) tem o número 223.
David Horn (PCO) tem o número 290.
Erika Kokay (PT) tem o número 131.
Guto Felício dos Santos (PSDB) tem o número 456.
Leila do Vôlei (PDT) tem o número 123.
Marley (Avante) tem o número 700.
Michelle Bolsonaro (PL) tem o número 222.
Professor Guilherme Amorim (UP) tem o número 800.
Sebastião Coelho (Novo) tem o número 300.
Tiago (Agir) tem o número 360. Seu registro foi indeferido e está sob análise de recurso; a validade dos votos depende da decisão judicial.
Zanata (PSTU) tem o número 161.
Não. Se a mesma candidatura for escolhida nas duas etapas, o segundo voto será nulo.
Ronaldo Fonseca renunciou à candidatura, e Avenir Rosa aparece com registro indeferido. Eles não integram a relação de 11 nomes apresentada acima.