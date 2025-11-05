Esporte

Vitória x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Vitória e Internacional é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h07.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O jogo entre Vitória e Internacional acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Premiere.

O Vitória segue em situação crítica na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. O time comandado por Jair Ventura precisa da vitória para continuar lutando pela permanência na Série A.

Por outro lado, o Internacional, sob o comando de Ramon Díaz, também se vê cada vez mais próximo da zona da degola, ocupando a 15ª colocação com 36 pontos. O time colorado precisa de uma recuperação urgente para se afastar do risco de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Vitória x Internacional hoje?

A partida entre Vitória e Internacional, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Vitória x Internacional

Vitória: Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Ivan; Clayton, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Ricardo Mathias).
Técnico: Ramon Díaz.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirão

Mais de Esporte

Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Jogos de hoje, 5 de novembro, quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários

Club Brugge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Mais na Exame

Apresentado por IBP

Transição energética abre espaço para jovens que querem inovar

Tecnologia

Seacom estuda cabo 'submarino terrestre' para ligar África de leste a oeste

Mercados

Ibovespa: Os 5 motivos para entender por que a bolsa está subindo tanto

ESG

Novo fundo de 80 milhões de euros poderá dobrar frota de ônibus elétricos do Brasil