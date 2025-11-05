Vitória x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h07.
O jogo entre Vitória e Internacional acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Premiere.
O Vitória segue em situação crítica na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. O time comandado por Jair Ventura precisa da vitória para continuar lutando pela permanência na Série A.
Por outro lado, o Internacional, sob o comando de Ramon Díaz, também se vê cada vez mais próximo da zona da degola, ocupando a 15ª colocação com 36 pontos. O time colorado precisa de uma recuperação urgente para se afastar do risco de rebaixamento.
A partida entre Vitória e Internacional, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
Vitória: Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura.
Internacional: Ivan; Clayton, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Ricardo Mathias).
Técnico: Ramon Díaz.